Treinverkeer rond Utrecht Centraal hervat na blikseminslagen

Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is hervat na blikseminslagen vanmiddag. De blikseminslagen leidden tot vertragingen, maar nu is het treinverkeer weer opgestart.

Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is hervat, nadat blikseminslagen vanmiddag tot vertragingen hadden geleid. Tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal/Schiphol lag het treinverkeer enige tijd stil, inmiddels is het weer opgestart.

Alleen tussen Breukelen en Utrecht Centraal rijden er minder treinen. Dat zal volgens de NS zeker tot 16.00 uur duren.

'Geen chaos, wel teleurstelling' bij reizigers op Utrecht Centraal Op twee plekken was het spoor geraakt door de bliksem. Rond 11.00 uur sloeg tussen Utrecht Centraal en Breukelen de bliksem in, schrijft. Het was vlak bij een verkeersleidingpost, waar het personeel de inslag zag gebeuren. Op die plek konden op twee sporen nog wel treinen rijden.

Voor de andere twee sporen moest nog gekeken worden hoe groot de schade was. Door de inslag kwam een trein op het traject stil te staan. De bliksem is niet op de trein ingeslagen. Later was er ook een blikseminslag tussen de stations Driebergen-Zeist en Utrecht Vaartsche Rijn.

Ook daar reden minder treinen. De beperkingen zijn inmiddels voorbij. Het KNMI heeft voor het midden en oosten van het land code geel afgegeven vanwege onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. In de loop van de middag worden de buien vanuit het westen minder, in het oosten duurt het nog tot laat in de avond





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Utrecht Centraal Treinverkeer Blikseminslagen NS KNMI Code Geel

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