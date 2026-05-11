Transportbedrijven in Rijksbankroet

Korte inhoud van de tekst: Het faillissement van transportbedrijven KPLogistiek, ST Transport, wijst op problemen met schuldenbergeling, onbetaalde pensioenskennisgevingen en mogelijke onbehoorlijke bedrijfsvoering.

De directeur van het failliete transportbedrijf KPLogistiek lijkt van de aardbodem verdwenen. Intussen is er voor meer dan een miljoen euro aan schulden. En het is niet het enige bankroet dat vragen oproept.

Want hoe zit het met de failliete zorgondernemer die 112.000 euro uit zijn bedrijf haalde? Volgens de administratie had het transportbedrijf KPLogistiek in 2024 nog 28 mensen in dienst en draaide het een omzet van meer dan een miljoen. Maar op het moment dat het pensioenfonds in april dit jaar het faillissement aanvroeg, was er al geen personeel meer. Het faillissement volgde nadat het pensioenfonds een claim had ingediend van bijna anderhalve ton.

Zo’n claim kan erop wijzen dat er geen pensioenpremies zijn betaald. De fiscus heeft een claim van ruim een miljoen euro. KPLogistiek - opererend vanaf het bedrijfsterrein aan de Vierjaargetijdenweg in Enschede - hield zich bezig met goederenvervoer over de weg en handelde ook onder de bedrijfsnamen AH Logistiek en AH. Sinds oktober 2015 was Stichting Vinco Europe de enige aandeelhouder en bestuurder van het bedrijf.

Het lastige is alleen: de directeur-bestuurder van de stichting is onvindbaar. Curator Rutger van Wijk heeft hem een aangetekende brief gestuurd, die is echter teruggekeerd. Hij heeft vorige eigenaren ook gebeld, maar daar is geen enkele reactie op gekomen. Bij het transportbedrijf ST Transport uit Almelo ging in april failliet.

De directeur-eigenaar verklaarde tegenover curator Anne Spoor dat zijn bedrijf het eerste 'dieselslachtoffer' zou zijn van de sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf was sinds 2021 actief en werkte vanuit de privéwoning van de eigenaar, een rijtjeshuis in de Almelose wijk Ossenkoppelerhoek.





