Transitionalpijts Gundolf kiest voor afscheiding met doop

Als man geboren, vervolgens als transvrouw door het leven gaan, maar daar spijt van krijgen. Het is het verhaal van de 67-jarige Gundolf uit Zandvoort.

Vanwege MS en rolstoelgebruik kan hij niet in de kerk voor zijn sacrament. Daarom staat er een jacuzzi in wijkcentrum Pluspunt in Zandvoort voor zijn doop. Gundolf viert zo zijn 'terugkeer' met doop. Als christen zoekt hij uitdrukking voor gehoorzaamheid aan God.

Door de alderlei negatieve ervaringen in zijn jeugd ging hij in transitie. Het leven van Cecilia, zoals hij heette, moest loslaten. Gundolf is gelovig en vond online gelovige die 'transitionspijt' hadden. Hij benadrukt dat vooruitstrevend zijn goed is, maar denkt dat zijn lichaam al heeft gekleurd door de ingrijpende chirurgische ingrepen.

Hij herinnert mensen om hun lichaam niet zomaar te verminken. Binnen de evangelische gemeente is het gebruikelijk om mensen met wit te dopen en daarna gewone kleding aan te trekken. Gundolf doet het andersom





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transgender Sexchange Doop Transitionspijt Gundolf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bijna hele raad in college Bunnik, VVD kiest oppositieBunnik heeft als eerste gemeente in de provincie een coalitieakkoord gepresenteerd. P21, CDA en D66 gaan het de komende jaren samen doen met de titel 'Met elkaar vooruit'.

Read more »

Buurt kiest voor ijszaak, maar ziet vooral een dichte oranje deurAnderhalf jaar nadat buurtbewoners kozen voor een ijszaak in het brugwachtershuisje bij de Oranjebrug in Utrecht is die er nog steeds niet. Waarom duurt het zo lang?.

Read more »

Transitiespijt: Gundolf wilde vrouw zijn, kreeg spijt en viert 'terugkeer' met doopGundolf, een voormalig transgender, heeft zijn vrouwelijke identiteit herkend en besloten terug te keren tot zijn mannelijke identiteit door de doop. Hij heeft ervaring met snellere transitieprocessen en de mogelijke problemen die dit met zich meebrengt.

Read more »

Na 20 jaar topsport kiest Estavana Polman voor rust: 'Weer naar kinderverjaardag'Nog één keer slingerde ze zaterdagavond in de spelersbus urenlang door de ruige bergen van Roemenië, terug van een uitwedstrijd. Vrijdag volgt nog de allerlaatste in de eigen hal van Rapid Bucuresti.

Read more »