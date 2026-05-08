Transfergeruchten: Veltman af voor Brighton, PSV, Ajax en mogelijk Blind in de mix

Joël Veltman is mogelijk van Vitesse terug te keren naar Nederland. In de afgelopen dagen zou hij telefonisch contact hebben gezocht met Eelco Moolman van Brighton en zou hijδραegen naar Ajax zijn. Mogelijk is PSV ook geïnteresseerd in de rutinerige verdediger.

Podcast. Hij zou in de afgelopen dagen telefonisch contact hebben gezocht met Veltman. De 34-jarige Velsenaar loopt deze zomer uit zijn contract bij Brighton & Hove Albion.

Het jeugdproduct van Ajax streek in 2020 neer in de Engelse kuststad en speelt sindsdien in het blauw en wit. Na zes seizoenen komt er echter een einde aan de langdurige samenwerking tussen Veltman en Brighton. Mogelijk keert de multi-inzetbare verdediger in de zomer daarom transfervrij terug naar Nederland. Volgens transferjournalist Mounir Boualin zijn er "geluiden" dat PSV geïnteresseerd is in de routinier.

In een eerder stadium was Ajax ook wel gecharmeerd van een terugkeer van de speler die al 246 duels voor de club speelde. contact met Veltman.

"Ik heb Joël even gebeld. Geruchten houd je altijd, maar er is nog helemaal niets. Er is één club waar hij het liefst naartoe wil en dat is Ajax.

", "Nu krijg je ook weer mensen die niet de grootste fans zijn van Veltman of Daley Blind, maar je hebt wat ervaren jongens nodig in de selectie. Ik zou ze heel graag terug zien komen", is hij fan van de eventuele terugkeer





