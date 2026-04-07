Transfergeruchten rond Wout Weghorst naar FC Twente: Van den Brom terughoudend, Janssen positief

Trainer John van den Brom wil zich nog niet uitlaten over een mogelijke transfer van Wout Weghorst naar FC Twente. Theo Janssen ziet de transfer wel zitten. Ook andere voetbalzaken komen aan bod, zoals de ideale opvolger van Weghorst bij Ajax en reacties op supportersproblemen.

Volgens trainer John van den Brom is een overstap van Wout Weghorst naar FC Twente op dit moment nog niet aan de orde. Er zijn geruchten over een mogelijke transfer, gezien het aflopende contract van Weghorst en de eerdere samenwerking tussen Van den Brom en de speler bij AZ. De trainer wil echter weinig kwijt over de specifieke details van een potentiële deal.

Op de vraag of Weghorst komend seizoen in het shirt van FC Twente zal spelen, antwoordde Van den Brom terughoudend: 'Daar kan ik niets over zeggen. Dat is niet mijn pakkie aan.' Dit duidt erop dat er op dit moment geen concrete ontwikkelingen zijn. De trainer benadrukt dat, hoewel hij Weghorst goed kent uit hun gezamenlijke periode bij AZ, een transfer op dit moment nog niet zeker is.\Theo Janssen, aanwezig in hetzelfde praatprogramma, spreekt zich positiever uit over een mogelijke transfer. Hij merkt op dat FC Twente weliswaar over kwaliteiten beschikt, maar moeite heeft met het scoren van doelpunten, met name door de spitsen. Janssen ziet in Weghorst een potentiële oplossing voor dit probleem, gezien zijn bewezen vermogen om in de Nederlandse competitie te scoren. Volgens Janssen zou het halen van Weghorst een 'no-brainer' zijn, mits hij in staat is om twintig doelpunten per seizoen te maken. De mening van Janssen contrasteert enigszins met de voorzichtige benadering van Van den Brom, wat de complexiteit van de situatie weerspiegelt. Er spelen meerdere factoren mee, waaronder Weghorsts contractuele situatie, de financiële mogelijkheden van FC Twente en de persoonlijke wensen van de speler. De geruchtenmolen rondom de transfer van Weghorst blijft draaien, met verschillende meningen en perspectieven die de spanning rondom de mogelijke deal verder aanwakkeren. De combinatie van de trainers kennis van de speler, en de behoefte van FC Twente aan extra scorend vermogen, creëert een interessante dynamiek.\Naast de bespiegelingen rondom de mogelijke transfer van Weghorst, zijn er ook andere voetbalgerelateerde onderwerpen ter sprake gekomen. Er is discussie over de ideale opvolger van Weghorst bij Ajax, en een Eredivisie-uitblinker wordt voorgedragen als potentiële stormram voor het Nederlands elftal. Daarnaast is er begrip voor de frustratie van Weghorst na een veelbesproken wissel. Verder is er een reactie op het gedrag van een supportersgroep, waarbij de schrijver zich 'schaamt' voor hun acties en pleit voor consequenties. De schrijver is van mening dat de club eventueel de laatste wedstrijden zonder uit-publiek moet spelen als statement. Er wordt ook alvast vooruitgekeken naar het kampioensfeest van PSV, met enthousiaste uitspraken over de feestelijkheden in Eindhoven. De mix van transferspeculaties, analyses van spelers, en reacties op gebeurtenissen in en rondom de voetbalwereld illustreert de veelzijdigheid en de emotionele betrokkenheid van fans bij het spel





