FC Groningen is niet tevreden met het bod van Viking FK voor Romano Postema en heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Postema wilde graag naar Noorwegen, maar de club ziet hem niet meer in zijn plannen.

Een transfer van Romano Postema naar Viking FK hangt in de lucht. FC Groningen is niet tevreden met een bod van zes à zeven miljoen euro, zoals RTV Noord meldt.

Postema werd afgelopen seizoen topscorer van de Keuken Kampioen Divisie namens FC Emmen en staat nog onder contract bij FC Groningen, maar er zijn tekenen dat de partijen niet met elkaar door willen. Desondanks wilde Postema graag naar Noorwegen en was Viking bereid een hoog bedrag te betalen, inclusief bonussen, waardoor de transfersom kon oplopen tot een miljoen euro.

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld heeft echter laten weten dat de club niet hoog in de boom zit en dat het een marktconform bedrag vraagt. Koeman legt de schuld van de vooralsnog geklapte deal bij FC Groningen, omdat de club niets meer ziet in Postema en hem graag zou hebben laten vertrekken naar Noorwegen





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