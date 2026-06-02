Transfer Saibari naar Bayern nog niet zeker: geen contact met PSV

Bayern München heeft nog geen contact opgenomen met PSV over Ismael Saibari, terwijl de Duitse club ook alternatieven bekijkt. PSV wil de hoofdprijs voor de Marokkaan.

De transfer van Ismael Saibari naar Bayern München is nog lang niet rond. Volgens de Duitse tak van Sky Sport s heeft er nog geen direct contact plaatsgevonden tussen Bayern en PSV over een mogelijke overgang van de Marokkaanse middenvelder.

Hoewel er berichten zijn dat Bayern-trainer Vincent Kompany en technisch directeur Max Eberl een persoonlijke ontmoeting hadden met Saibari en zijn entourage, blijft het contact met de club uit Eindhoven vooralsnog uit. De Duitse recordkampioen heeft weliswaar interesse, maar de onderhandelingen lijken vast te lopen op de prijs die PSV vraagt. PSV zou volgens eerdere berichten de absolute hoofdprijs willen ontvangen voor Saibari, die dit seizoen indruk maakte in de Eredivisie en de Champions League.

De Eindhovenaren zijn niet van plan hun sterkhouder zomaar te laten gaan, zeker niet nu ze zelf nog strijden om de landstitel en ver hopen te komen in Europa. Bayern München is echter niet bereid om zonder meer het gevraagde bedrag neer te leggen. De club uit Beieren heeft achter de schermen contact met twee of drie alternatieve opties, mocht de deal met Saibari definitief afketsen.

Welke spelers dat precies zijn, is niet bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat Bayern een duidelijke prijslimiet heeft gesteld. De onzekerheid rond de transfer van Saibari is typerend voor de wintertransferperiode, waarin clubs vaak tot het laatste moment wachten met het doen van concrete boden. Saibari zelf zou graag de stap naar Bayern willen maken, maar hij weet dat PSV niet zwicht voor de eerste de beste aanbieding.

De komende dagen zullen cruciaal zijn: als Bayern er niet in slaagt om tot een akkoord te komen met PSV, zal de club waarschijnlijk doorschakelen naar een van de alternatieve opties. Voor Saibari blijft het dan afwachten of er een andere topclub opstaat die hem deze transferwindow nog wil overnemen. Het is een kwestie van tijd en geduld, maar één ding is zeker: de transfercarrousel draait op volle toeren in München en Eindhoven





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