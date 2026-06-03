Om het tekort aan buschauffeurs het hoofd te bieden, gaat Transdev de salarissen opvoeren. Chauffeurs kunnen de komende zomer tot 200 procent extra verdienen, wat moet leiden tot een betrouwbaarder busnetwerk in en rond Utrecht.

Transdev heeft besloten om de salarissen van buschauffeurs aanzienlijk te verhogen om de zomerdienstregeling in de Utrecht se regio gaande te houden. Het transportsbedrijf kampt met een ernstig personeelstekort, mede door ziekte, verlof en een krappe arbeidsmarkt.

Om de dienstverlening te waarborgen, wordt een tijdelijke premie ingesteld: vanaf 1 juni ontvangen chauffeurs 170 procent voor extra diensten doordeweeks en 200 procent voor vrijdag- en zaterdagwerk. Van 11 juli tot 29 augustus worden alle extra diensten, ongeacht de dag, met 200 procent betaald. Volgens een woordvoerder is deze maatregel bedoeld om chauffeurs te prikkelen om meer shifts over te nemen en zo de betrouwbaarheid van het busvervoer te verbeteren.

Het bedrijf erkent dat de situatie de afgelopen maanden al chaotisch was in Utrecht, vooral na de overname van Qbuzz. Transdev reed zelfs minder dan afgesproken en kreeg daar een boete voor. Nu wordt de dienstregeling afgestemd op het beschikbare aantal chauffeurs, wat betekent dat er minder ritten zijn dan oorspronkelijk beloofd. Desondanks benadrukt het bedrijf dat reizigers kunnen rekenen op een stabiele dienstverlening dit voorjaar en de zomer.

Ook hoogt de woordvoerder aan dat chauffeurs zelf hun geplande vakantie kunnen doorzetten; er wordt niet ingegrepen in verloven. De范围 van het personeelstekort is niet beperkt tot Utrecht maar nationaal, wat de problemen verergert. Met de hogere vergoedingen hoopt Transdev flexibelere chauffeurs aan te trekken en huidige medewerkers te motiveren om meer uren te maken. Het is een duidelijke investering in personeel om de drukte van de zomervakantie aan te kunnen.

Voor zover bekend沟槽 the details van de premies beperkt tot deze zomer, waarna de vergoedingen mogelijk weer op het oude niveau terugkeren





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