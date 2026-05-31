Trainer Vercauteren wijst op dure transferflops: Reis, Erabi en andere teleurstellingen

Franky Vercauteren labelt Ludovit Reis en Jusef Erabi als de grootste floptransfers van het jaar en bekritiseert verdere dure mislukte aankopen bij Club Brugge, Standard en Anderlecht.

Trainer Franky Vercauteren heeft niet geschroomd om duidelijk te maken welke spelers hij beschouwt als de grootste teleurstellingen van het afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League .

In een recent interview, waarin hij werd gevraagd naar de transferflops, gaf hij meteen een antwoord over twee jonge talenten die volgens hem het budget van hun clubs niet hebben gerechtvaardigd. De eerste naam die hij noemde was de Slowaakse vleugelspeler Ludovit Reis, die vorig jaar voor een bedrag van rond de zes miljoen euro naar Club Brugge kwam. Vercauteren stelde zonder omwegen dat Reis de "absolute floptransfer" is.

Hij legt uit dat Reis niet past in de spelprincipes van Brugge, dat hij de bal te lang vasthoudt en te weinig aandacht heeft voor de bewegingen om hem heen. Bovendien heeft de Slowaakse international tot nu toe nauwelijks bijgedragen aan de aanvalskracht van de Blauwe Ridders, waardoor men zich afvraagt of de investering wel gerechtvaardigd was.

Vercauteren gaf wel aan dat sommige spelers later kunnen doorbreken, maar hij vermoedt dat dit bij Reis niet spoedig zal gebeuren, gezien de huidige performances en de beperkte speeltijd die hij krijgt. De tweede speler die Vercauteren aanhaalde, was de Belgische aanvaller Jusef Erabi, die onlangs van KRC Genk naar een andere club verhuisde. Vercauteren betwijfelt sterk het vier miljoen euro‑bedrag dat voor Erabi betaald werd.

Hij legt uit dat, toen duidelijk werd dat de speler van Genk zou vertrekken, de club in paniek handelde en een te hoge prijs betaalde. In Vercauteren's ogen is Erabi niet dynamisch genoeg voor het Belgische voetbal; hij mist de nodige intensiteit en weergave op het veld, waardoor hij nooit echt een impact heeft kunnen maken.

Deze invalshoek onderstreept de groeiende onvrede binnen de coaches en analisten over de manier waarop clubs soms grote sommen geld uitgeven zonder voldoende scoutingswerk te verrichten. Naast deze twee namen ging Vercauteren nog verder in op andere mislukte investeringen. Hij noemde Thomas Henry, een Franse aanvaller die naar Standard Liège kwam, maar volgens de coach nauwelijks iets kon toevoegen aan het team. Evenzo viel de Nederlandse middenvelder Cedric Hatenboer, die bij RSC Anderlecht onder contract staat, onder de aandacht.

Ondanks een prijskaartje van 2,1 miljoen euro heeft Hatenboer nooit de stap gemaakt van de B-ploeg naar het eerste elftal, waardoor men zich afvraagt of de investering gerechtvaardigd was. Volgens Vercauteren zijn dit voorbeelden van een bredere trend waarbij clubs te veel vertrouwen op scoutingrapporten zonder rekening te houden met de feitelijke aansluiting op hun speelstijl en de mentale weerbaarheid van de spelers. Hij concludeerde dat een zorgvuldige analyse en een realistische verwachting cruciaal zijn om toekomstige transferflops te voorkomen





