Tragisch Mijnongeluk in Fort bij Giessen Eist Leven Twee Jongens

Een ontplofte mijn in Fort bij Giessen in juni 1945 leidde tot de gruwelijke dood van twee jongens, een gebeurtenis die diepe sporen achterliet in het fort en de nabije omgeving. Het incident benadrukt de blijvende gevaren van opgeslagen munitie na de Tweede Wereldoorlog.

De onvoorstelbare kracht van een ontplofte mijn deed het Fort bij Giessen op die noodlottige dag in juni 1945 schudden op zijn grondvesten. De zware, massief houten toegangsdeuren werden met brute kracht metersver de omliggende gracht in geslingerd, een indrukwekkend gezicht zo'n dertig meter verderop. Helaas overtroffen de gevolgen van deze explosie de schaal van vernietiging in de directe omgeving. Twee jonge jongens, elf en vijftien jaar oud, die zich op dat moment in het fort bevonden, kwamen hierbij op gruwelijke wijze om het leven. Hun lichamen werden door de immense kracht van de explosie aan stukken gescheurd. Van de ene jongen kon alleen zijn hoofd worden teruggevonden, van de ander slechts een voet. Deze hartverscheurende details werden in 2010 door de zus van een van de slachtoffers onthuld tijdens een open dag op het fort, waarbij de pijnlijke herinneringen nog vers waren.

Al snel kon de identiteit van de tragische slachtoffers worden vastgesteld. Het betrof de vijftienjarige Johannes, de zoon van de fortwachter, en zijn vriendje Peter Groenenberg, die pas elf jaar oud was. Een paar dagen na het noodlottige ongeval verscheen er een overlijdensadvertentie in het plaatselijke krantje De Sirene, die stil stond bij het verlies van de twee jongens die door de ontploffing van de mijn in Fort bij Giessen omkwamen. Wat het tweetal exact bezielde om zich in het fort te begeven, dat in 1879 werd gebouwd als onderdeel van de strategisch belangrijke Nieuwe Hollandse Waterlinie, zal voor altijd een mysterie blijven. Huidig beheerder John Kollen vermoedt dat ze mogelijk op schattenjacht waren. De impact van de explosie was echter zo enorm dat het dorp volledig op de hoogte moet zijn geweest van de gebeurtenis.

In de kruitkelder van het fort waren mijnen opgeslagen die kort daarvoor door Duitse militairen waren gedeponeerd. Na de bevrijding kregen deze militairen de opdracht om de begraven mijnen op te graven, aangezien zij de exacte locaties kenden. De mijn die in het fort tot ontploffing kwam, lag vermoedelijk nog opgeslagen in de kruitkamer.

Enkele maanden na de fatale gebeurtenis deed een verslaggever van De Sirene een inventarisatie van het aantal slachtoffers dat in de wijde omgeving was gevallen door nog niet opgeruimde mijnen. De twee omgekomen jongens werden uiteraard ook in deze opsomming meegenomen. De journalist benadrukte destijds dat de oorzaak van dergelijke ongevallen niet altijd lag in de onvoorzichtigheid van de slachtoffers, hoewel dit zeker aan menig verlies van mensenlevens ten grondslag lag. Het geval van de jongens, die erin waren geslaagd toegang te verschaffen tot de opgeborgen mijnen in het fort te Giessen, werd specifiek aangehaald. De journalist verzuchtte dat niemand ooit zou kunnen vertellen wat deze knapen precies hadden uitgevoerd, maar dat het onbetwistbare feit was dat ze beiden tot onherkenbaarheid waren verminkt en zo een afschuwelijk einde hadden gevonden.

De gevolgen van deze catastrofale explosie zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar in het verdedigingswerk. In het plafond van de kruitkamer gaapt nog steeds een groot gat, een blijvend monument van de kracht van de ontploffing. Beheerder Kollen bevestigt dat, behalve dit gat, er slechts enkele scheuren in het fort te vinden zijn, voornamelijk in de kruitkamer zelf, die eveneens door de explosie zijn ontstaan. De twee jongens zijn voor zover bekend de enige dodelijke slachtoffers die het fort in zijn bijna 150-jarige bestaan te betreuren heeft gehad. Gedurende de Eerste Wereldoorlog waren er ruim tweehonderd militairen gelegerd, maar door de neutrale houding van Nederland kwamen zij nooit in actie. In 1926 verloor het fort zijn militaire functie en speelde het ook geen rol tijdens de Duitse aanval in mei 1940. In 1972 werd het overgedragen aan Brabants Landschap en zo'n tien jaar geleden onderging het een grondige renovatie. Fort bij Giessen is een van de vele historische verdedigingswerken die jaarlijks geopend worden voor publiek als onderdeel van initiatieven zoals Vervlogen Verleden, een rubriek die wekelijks bijzondere weetjes uit het Brabantse verleden belicht





