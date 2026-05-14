Traditionele dauwzwemmen in Veenhuizen op Hemelvaartsdag

In Veenhuizen doen ze op Hemelvaartsdag traditiegetrouw aan dauwzwemmen. Al strompelen zo'n dertig mensen richting de rand van het zwembad. De één doet een bommetje, de ander duikt erin en een enkeling gebruikt het trappetje. Badmutsjes en zwembrilletjes komen omdebeurt boven het water uit. Eén van de zwemmers is de jonge Ruben van der Meulen. Samen met zijn moeder trekt hij een paar baantjes deze ochtend. 'Ik heb me er weer in laten lullen', lacht hij. 'Het is koud, maar als je eenmaal in het bad bent is het goed te doen.' Donkere wolken Het weer is namelijk niet echt plezierig vandaag. Regen en donkere wolken pakken zich samen boven Veenhuizen. Het zwembad zelf is goed verwarmd. 'En de sfeer is gewoon goed, dat maakt het leuk', reageert Evelyn van der Meulen.

