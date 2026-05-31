Trabzonspor mik op terugkeer Ahmetcan Kaplan, Ajax staat voor verlies

Trabzonspor wil Ajax‑verdediger Ahmetcan Kaplan overhalen voor vier miljoen euro. Een onderhandeling die zowel de clubfinanciën als de Turkse WK‑selectie beïnvloedt.

Trabzonspor heeft duidelijk aangegeven interesse te hebben in de terugkeer van Ajax ‑verdediger Ahmetcan Kaplan. Het Turkse dagblad Hurriyet meldt dat de club reeds in onderhandeling is met de Amsterdammers over een definitieve transfer.

De nummer drie van de Turkse Süper Lig, die momenteel een contract heeft tot medio 2027, zou volgens bronnen een vergoeding van vier miljoen euro accepteren voor een overstap naar Trabzonspor. Voor Kaplan, een 23‑jarige linksback die dit seizoen via Ajax bij NEC is uitgeleend en daar 25 wedstrijden in de Eredivisie heeft gedraaid, zou dit een belangrijke stap betekenen in zijn carrière.

De Nederlandse club heeft, na de afgelopen twee seizoenen, duidelijk aangegeven dat hij niet langer in hun plannen past en staat nu open voor een verkoop tegen een bedrag dat onder de oorspronkelijke investering ligt. De voorgestelde som van vier miljoen euro staat in schril contrast met de negen miljoen euro die Ajax vier jaar geleden aan Trabzonspor betaalde om de linkspoot oorspronkelijk over te halen.

Een verkoop tegen de nieuw voorgestelde prijs zou dus een potentieel verlies van meer dan vijf miljoen euro voor Ajax betekenen. Daarnaast wordt er gerapporteerd dat Trabzonspor een jaarlijks salaris van ruim anderhalf miljoen euro voor Kaplan overweegt, terwijl de speler zelf een loon van ongeveer tweeënhalf miljoen euro per jaar verlangt. Het resterende verschil moet nog gedekt worden, waardoor de onderhandeling niet alleen om de transfersom draait, maar ook om de financiële voorwaarden die voor beide partijen acceptabel zijn.

Naast de clubieve aspecten speelt ook het internationale perspectief een rol in Kaplan's toekomst. Hij maakt momenteel deel uit van de Turkse voorselectie voor het WK 2026, dat zal worden gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bondscoach Vincenzo Montella heeft een lijst van 35 potentiële kandidaten samengesteld, waarvan er nog negen zullen uitvallen voordat de definitieve selectie bekend wordt.

Een mogelijke verhuizing naar Trabzonspor zou de speler dichter bij de nationale selectie houden en hem de kans kunnen geven zijn positie te versterken vóór het wereldkampioenschap. De uitkomst van de onderhandelingen tussen Ajax en Trabzonspor zal dus niet alleen de clubzaken beïnvloeden, maar ook een directe impact hebben op de nationale ambities van de jonge verdediger





