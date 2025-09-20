Tovertafel maakt dromen waar in Thomashuis Ruinerwold: 'Verslavend leuk!'

Dankzij een succesvolle donatieactie en de steun van de gemeenschap heeft Thomashuis Ruinerwold een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan: de aanschaf van een tovertafel. Bewoners genieten volop van de interactieve spellen en de nieuwe mogelijkheden.

Feestvreugde bij het Thomashuis in Ruinerwold ! Een langgekoesterde wens is eindelijk uitgekomen dankzij een succesvolle doneeractie en de steun van gulle gevers. De aanschaf van een tovertafel, een interactieve projectie-installatie, markeert een bijzondere mijlpaal voor de bewoners van dit kleinschalige woonhuis.

Miriam ten Have, die samen met haar man Stephan het Thomashuis sinds 2021 bestiert, legt uit dat de tovertafel een beamer is die allerlei interactieve spellen projecteert op tafels of de vloer. Dit innovatieve apparaat biedt bewoners met een beperking de mogelijkheid om te spelen, te leren en te socialiseren op een geheel nieuwe manier. De dertigjarige Miriam vertelt enthousiast over de vele mogelijkheden en de positieve impact van de nieuwe aanwinst. Het Thomashuis in Ruinerwold is slechts een van de vele Thomashuizen in Nederland, bekend om hun warme en persoonlijke 24-uurs zorg. De tovertafel, met een prijskaartje van 15.000 euro, was aanvankelijk een ambitieus doel. Maar dankzij een gemeenschappelijke inspanning, waaronder opbrengsten van de eigen winkel 'Het Thomashuisje', acties op de kerstmarkt, giften van bedrijven en een succesvolle doneeractie, kwam de realisatie steeds dichterbij. Vooral de gulle gift van Glasvezel De Wolden gaf de doorslag. De bewoners zijn enorm blij met de nieuwe tovertafel.\De komst van de tovertafel, een Nederlandse uitvinding, heeft de gedeelde woonkamer van het Thomashuis omgetoverd tot een interactieve speelomgeving. De bewoners kunnen nu genieten van een breed scala aan spellen die zowel ontspanning als stimulatie bieden. 'Een voorbeeld waar bewoners heel rustig van worden zijn de virtuele vissen in het water. Door de tafel aan te raken lijkt het alsof ze de vissen kunnen aaien,' vertelt Miriam. De tovertafel biedt echter meer dan alleen ontspanning. Er zijn ook actieve spellen beschikbaar die coördinatie en geheugen trainen. Zo kunnen ze het voetbalspel op de vloer projecteren en met het boodschappenspel leren de bewoners meerdere dingen te onthouden. Dit draagt bij aan de cognitieve ontwikkeling van de bewoners, terwijl ze tegelijkertijd plezier beleven. Maar het mooiste is misschien wel de manier waarop de tovertafel de bewoners nog meer met elkaar verbindt. Het mollenspel is een grote hit, waarbij de bewoners enthousiast de mollen terug in hun molshopen 'meppen'. De tovertafel brengt bewoners dichter bij elkaar en creëert gezamenlijke herinneringen. Maarten Willemse houdt meer van het voetbalspel en Frank Besselink is ook enthousiast. Ze zijn het er beiden over eens: 'De tovertafel is wel verslavend!' \De succesvolle aankoop van de tovertafel is niet alleen een aanwinst voor de bewoners van het Thomashuis, maar ook een inspiratiebron voor andere zorginstellingen. Het laat zien dat met creativiteit, gemeenschapszin en de bereidheid om te doneren, veel mogelijk is. De tovertafel biedt niet alleen vermaak, maar ook een stimulans voor de bewoners om actief te blijven en hun vaardigheden te ontwikkelen. De impact van de tovertafel is duidelijk zichtbaar in de dagelijkse interacties van de bewoners. De vreugde en het enthousiasme die de installatie oproept, zijn aanstekelijk. De ervaringen met de tovertafel worden gedeeld, wat de onderlinge band versterkt. De tovertafel biedt een kans om de leefwereld van bewoners te verrijken. Het Thomashuis in Ruinerwold is een mooi voorbeeld van hoe zorg op een innovatieve en creatieve manier kan worden vormgegeven. De inzet van de medewerkers en de steun van de gemeenschap hebben gezorgd voor een omgeving waar bewoners zich thuis voelen en kunnen genieten van een leven met plezier. Dit succesverhaal laat zien dat het investeren in technologie en welzijn een cruciale rol speelt in de kwaliteit van leven van mensen met een beperking





