Tourist numbers in Zeeland down, concerns for future

The tourist numbers in Zeeland have dropped significantly in the first quarter of this year, with a 11% decrease compared to the same period last year. The sector is worried as the decline in Zeeland is much larger than in the rest of the Netherlands. The decrease in tourist numbers and overnight stays has led to concerns for the future of the tourism industry in Zeeland.

Er kwamen in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw minder toeristen naar Zeeland . Volgens cijfers van het CBS daalde het aantal bezoekers met 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ook het aantal overnachtingen liep terug. De toeristische sector maakt zich zorgen, want de daling in Zeeland is een stuk groter dan in de rest van Nederland. In totaal bezochten 348.000 toeristen Zeeland in de eerste drie maanden van het jaar. Vooral Nederlandse vakantiegangers bleven weg.

Ook het aantal overnachtingen daalde met ruim 8 procent. Landelijk was die afname veel kleiner. Volgens HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zet daarmee een trend door die al langer zichtbaar is.

'We zien eigenlijk een voortzetting van wat we al twee jaar zien', vertelt Diana Korteweg Maris van het kenniscentrum. 'Zeeland verliest marktaandeel en dat zet zich helaas door in 2026. ' Volgens haar speelt vooral de toenemende concurrentie van andere regio's een grote rol. 'Andere provincies investeren flink in aanbod, activiteiten en marketing.

Zeeland is daarin de afgelopen jaren wat stiller geweest.

' Zeeland wordt volgens Korteweg Maris bovendien nog te veel gezien als een typische zomerbestemming. 'Ons strand is heerlijk om uit te waaien, maar buiten het hoogseizoen hebben we meer nodig. Dan moet je denken aan evenementen, activiteiten en aantrekkelijk aanbod in bijvoorbeeld maart of november.

' Ook ondernemers merken dat gasten kritischer kijken naar hun uitgaven. HISWA-RECRON ziet dat vakantiegangers bewuster keuzes maken. Volgens Maxine Steketee van de brancheorganisatie: 'Zeeland moet zich beter onderscheiden van andere regio's.

' Onder Zeeuwen zelf klinken gemengde reacties. Sommigen vinden wat meer rust in de provincie juist prettig, terwijl anderen vrezen voor de gevolgen voor ondernemers en voorzieningen.

'Ik vind het ergens wel fijn dat het wat rustiger is', vertelt een inwoner. 'Maar ik gun de toeristen ook Zeeland en de ondernemers natuurlijk de inkomsten. ' Een andere Zeeuw merkt vooral de nadelen van drukte in de zomer. 'Ik woon zelf in het centrum (van Middelburg, red.

) en parkeren is dan soms echt een drama. Aan de andere kant hoort die gezelligheid er ook wel bij.

' Toch zijn er ook zorgen over de toekomst. 'Als deze trend doorzet, heeft heel Zeeland daar last van', zegt Korteweg Maris. 'Minder bezoekers betekent minder inkomsten voor horeca, winkels en recreatiebedrijven. Uiteindelijk raakt dat ook de voorzieningen voor inwoners zelf.

' De sector hoopt dat nieuwe promotiecampagnes en meer samenwerking tussen ondernemers en overheden ervoor zorgen dat Zeeland ook buiten de zomer aantrekkelijker wordt voor bezoekers





