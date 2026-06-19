Tottenham houdt Micky van de Ven tegen de klippen op: geen vertrek deze zomer

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is Micky van de Ven onaantastbaar voor Tottenham Hotspur, ondanks geruchten over interesse van FC Barcelona en Liverpool.

Tottenham Hotspur heeft geen enkele intentie om Micky van de Ven deze zomer te laten vertrekken. Dat bevestigt transferexpert Fabrizio Romano in een recente video, waarin hij ingaat op de geruchten dat FC Barcelona en Liverpool zich zouden hebben gemeld voor de Oranje-international.

Romano reageert op de speculaties en maakt duidelijk dat de Londense club de verdediger als onmisbaar beschouwt.

'Met alle respect: iedereen heeft zijn eigen informatie, maar veel van jullie vragen naar Micky van de Ven die Tottenham zou verlaten, gelinkt aan Liverpool of Barcelona. Wat is de situatie?

', begint de Italiaanse journalist. Hij vergelijkt de situatie met die van Pedro Porro enkele weken geleden, toen er ook geruchten waren over een vertrek naar Manchester City of Real Madrid.

'Mijn antwoord was toen: Pedro Porro is onaantastbaar. Nu zitten we in dezelfde situatie met Micky van de Ven, die wordt gelinkt aan Liverpool en Barcelona.

' Volgens Romano wordt Van de Ven binnen Spurs gezien als een absoluut cruciale speler. 'Net als Pedro Porro is hij voor Tottenham onaantastbaar. Tottenham wil dat Van de Ven blijft, rekent op hem en ziet hem als een belangrijk onderdeel van het project, zowel voor nu als voor de toekomst', aldus de transferexpert. Hij benadrukt dat de verwachting is dat er deze zomer geen beweging komt rond de Nederlandse verdediger.

'De huidige houding van Tottenham is heel duidelijk: geen vertrek van Micky van de Ven. Nogmaals, met alle respect voor ieders informatie, maar dat is op dit moment het verhaal.

' Micky van de Ven, die in de zomer van 2023 overkwam van VfL Wolfsburg, heeft zich snel ontwikkeld tot een van de beste centrale verdedigers in de Premier League. Zijn snelheid, balvaardigheid en leiderschap maken hem een sleutelfiguur in de defensie van Tottenham. Onder manager Ange Postecoglou heeft hij een vaste basisplaats en is hij uitgegroeid tot een fan-favoriet.

De geruchten over een vertrek leken dan ook ongegrond, temeer daar Tottenham de ambitie heeft om zich te mengen in de top van de Premier League en mee te doen om de Champions League-plaatsen. Het vasthouden aan Van de Ven past in die strategie. De clubleiding is vastberaden om de selectie te versterken in plaats van te verzwakken.

Mocht er al serieuze interesse zijn van Barcelona of Liverpool, dan zou Tottenham een astronomisch bod nodig hebben om zelfs maar aan tafel te gaan zitten. Vooralsnog geeft de club echter geen enkele opening. Van de Ven zelf lijkt ook gelukkig in Londen en heeft meerdere malen zijn toewijding aan de club uitgesproken. De transferwindow opent pas over enkele weken, maar Tottenham heeft al duidelijk gemaakt dat Van de Ven niet te koop is.

Dit nieuws zal de fans geruststellen, die vrezen voor het vertrek van hun sterren. De komende maanden zullen uitwijzen of de club standvastig blijft, maar op basis van Romano's informatie lijkt een vertrek van Van de Ven deze zomer uitgesloten





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