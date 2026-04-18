Tottenham Hotspur op rand van afgrond: degradatie dreigt na sportieve en financiële neergang

De Nederlandse internationals Micky van de Ven en Xavi Simons zien hun Tottenham Hotspur een angstaanjagend seizoen beleven. Met een negende begroting ter wereld staat de club nu onder de degradatiestreep na een reeks tegenvallende resultaten en een recente nederlaag tegen Sunderland. Een degradatie zou niet alleen sportieve vernedering betekenen, maar ook een financiële catastrofe met honderden miljoenen euro's aan gemiste inkomsten, terwijl de hoge kosten van het nieuwe stadion blijven doorlopen. De club, die nog niet zo lang geleden de Champions League-finale bereikte, lijkt langzaam maar zeker af te glijden. Dit is het gevolg van een combinatie van matig spel, wisselvallige trainers en dure aanwinsten die de verwachtingen niet hebben waargemaakt. Analisten vrezen voor een faillissement als de club niet snel weer bovenin kan meedoen, met drastische bezuinigingen en mogelijke ontslagen als gevolg.

Tottenham Hotspur , ondanks een negende begroting ter wereld, beleeft een sportief rampjaar. De Noord-Londense club heeft al vier competitiewedstrijden op rij niet gewonnen en bivakkeert nu onder de degradatiestreep. De meest recente teleurstelling was een nederlaag tegen Sunderland, waardoor de Spurs naar de achttiende plaats in de Premier League zakten. Een degradatie zou niet alleen een sportieve vernedering zijn, maar zou de club ook financieel in grote problemen brengen, met een geschatte verlies van honderden miljoenen euro's. Dit contrast met de recente successen, zoals het bereiken van de Champions League-finale in 2019 en het winnen van de Europa League vorig seizoen, roept de vraag op hoe de club zo diep kon vallen.

De ineenstorting van Tottenham is echter geen plotseling fenomeen, maar een proces dat zich al langer aftekent. De Europa League-winst verdoezelde de zeventiende plaats in de competitie vorig seizoen, slechts één plek boven de degradatiezone. Na deze waarschuwing volgde afgelopen zomer een grootscheepse reorganisatie. Eigenaar Daniel Levy, voorheen bekritiseerd om zijn zuinigheid, nam afstand van de voorzittersstoel na het ontslag van de hoofdtrainer en een investering van ruim 200 miljoen euro in nieuwe spelers. Onder deze aanwinsten bevonden zich Xavi Simons, voor 65 miljoen euro, en Mohammed Kudus, voor 64 miljoen euro. Ondanks deze significante uitgaven bleven sportieve successen uit, zowel onder de nieuwe spelers als onder de drie trainers die dit seizoen voor de groep stonden. Het spel van het team is al het hele seizoen matig en de club wacht nu al veertien competitiewedstrijden op een overwinning, de langste reeks sinds 1935. Datamodellen voorspellen momenteel een degradatiekans van 50,1 procent voor Tottenham. Engelse voetballegendes als Wayne Rooney en Gary Lineker schatten deze kans zelfs nog hoger in en noemen een degradatie van de Spurs een van de grootste schokken in de geschiedenis van het Engelse voetbal.

Financieel gezien zou degradatie een catastrofe betekenen. Vorig seizoen genereerde Tottenham een omzet van 672 miljoen euro, waarmee ze de negende club van Europa en de vijfde van Engeland waren op dit gebied. Verlies van de Premier League zou leiden tot een dramatische daling in inkomsten. De BBC schat dat het wegvallen van televisierechten, gemiste Europese bonussen, lagere kaartverkopen en devaluatie van sponsorcontracten door degradatieclausules de club zo'n 300 miljoen euro kunnen kosten.

Dit alles terwijl de kosten aanzienlijk blijven, met name door het ambitieuze nieuwe stadion dat in 2019 werd geopend en een investering van ongeveer 1,4 miljard euro vergde. De afbetaling van dit stadion vertegenwoordigt jaarlijks een enorme financiële last. Volgens een rapport van de UEFA uit 2025 heeft Tottenham, na Real Madrid en Barcelona, de hoogste operationele kosten ter wereld, met ongeveer 300 miljoen euro aan kosten die niet direct verband houden met salarissen, waaronder de stadionafbetaling.

Het dreigende scenario bij degradatie is zwart. Om een faillissement te voorkomen, zou de club drastisch moeten bezuinigen op de uitgaven. Echter, de betalingsverplichtingen voor het stadion kunnen niet worden aangepast, waardoor vrijwel het gehele personeel, zowel spelers als staf, waarschijnlijk de dupe zou worden. Tegelijkertijd is het cruciaal dat de club zo snel mogelijk terugkeert naar de Premier League. In het eerste seizoen na degradatie kan de club nog aanspraak maken op de 'parachuteregeling', een financiële gift van 45 miljoen euro bedoeld om de scherpe klap van degradatie op te vangen. De vraag is of Nederlandse internationals Micky van de Ven en Xavi Simons deel zullen uitmaken van deze potentiële wederopbouw. Met name Van de Ven wordt dit seizoen gezien als een van de weinige lichtpunten en trekt de aandacht van andere clubs.

Vanavond om 18:30 uur speelt Tottenham Hotspur thuis tegen Brighton & Hove Albion, de nummer negen van de ranglijst, in een wedstrijd die cruciaal kan zijn voor het behoud van hun plek in de Premier League. Een dag later staat een potentieel beslissend duel in de titelstrijd op het programma, waarbij koploper Arsenal het opneemt tegen Manchester City, dat met drie punten minder op de tweede plaats staat. De aftrap in het Etihad Stadium is om 17:30 uur.





