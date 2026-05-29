De Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur staat op het punt een akkoord te sluiten met de Argentijnse verdediger Marcos Senesi . Hoewel er nog geen schriftelijke overeenkomst is, zijn de onderhandelingen tussen beide partijen in een vergevorderd stadium.

Eerder meldde de betrouwbare transferjournalist Matteo Moretto dat er al een mondeling akkoord was, maar dit blijkt niet correct te zijn. De gesprekkenbij Tottenham en Senesi draaien vooral nog over de persoonlijke voorwaarden van de speler. Senesi, die deze zomer vrijkomt bij AFC Bournemouth na contractbreuk, lijkt zijn carrière voort te zetten in de Premier League. Volgens berichten zou仅有 Tottenham de enige club zijn waarmee hij overstapt, tenzij er onverwachte ontwikkelingen plaatsvinden.

De 29-jarige international heeft eerder gesprekken gevoerd met andere buitenlandse clubs, maar koos uiteindelijk voor een verhuizing naar Londen.





