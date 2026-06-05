TOTO WK Voorspeller: voorspel groepsstanden en win tot €100.000

TOTO organiseert tijdens het WK een voorspelactie waarbij deelnemers de eindstand van alle twaalf groepsfases moeten raden. Met een storting kun je meedoen in prijzen van tot €100.000.

TOTO heeft een nieuwe actie gelanceerd voor het komende Wereldkampioenschap voetbal, de WK Voorspeller. Deelnemers worden gevraagd om de volledige eindstand van alle twaalf groepen te voorspellen.

Hoe meer groepen correct worden ingevuld, hoe hoger de mogelijke prijs. Er zijn verschillende prijzenpotten, waaronder een van €100.000 voor 40 tot 48 juiste voorspellingen en een van €50.000 voor 35 tot 39 juiste groepen. Minder verwachte scores leveren ook nog prijzen op, zoals 10 Gratis Spins voor 20 tot 29 correcte voorspellingen. Om deel te nemen is een minimaal een storting op het TOTO-account vereist, waarbij de actie loopt van 22 mei tot 11 juni 2026.

Gewonnen prijzen worden automatisch toegevoegd aan het account tussen 29 juni en 4 juli 2026. Het is geen weddenschap, dus het is puur een kennisquiz voor voetbalfans





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