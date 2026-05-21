Top 10 mooiste doelpunten Europa League 2021-2022

Rodríguez wint de titel als speler van de maand in de Europa League. Morgan Rogers heeft de prijs voor speler van het Jaar gewonnen in de Europa League. Het Team van het Jaar wordt door Aston Villa gedomineerd door enkele grote namen als Emiliano Martínez, John McGinn, Rogers en Buendía, en ook Antony.

FC Utrecht verloor eind november met 2-1 van Real Betis in Andalusië, maar hét moment van de avond kwam van Rodríguez . De Spanjaard haalde net voorbij de middenlijn verwoestend uit en zag zijn treffer later door de UEFA uitgeroepen worden tot het op één na mooiste doelpunt van de Europa League -campagne.

Alleen Jones El-Abdellaoui deed het volgens de Europese voetbalbond beter met zijn goal namens Celta de Vigo. Opvallend detail: van de 512 doelpunten die dit Europa League-seizoen gevallen, kwamen twee treffers uit de finale terecht in de toptien. Dat waren de goals van Youri Tielemans en Emiliano Buendía





Arsenal wint voor het eerst in 22 jaar de Premier LeagueArsenal heeft dinsdagavond de Premier League voor het eerst in 22 jaar gewonnen. Ze maakten de uitslag 1-0 in het duel tegen Burnley voordat Manchester City tegen Bournemouth aantrof met 1-1.

Europa League-expert Emery schenkt Aston Villa na 44 jaar weer Europese hoofdprijsDe Engelse club is in de finale van de Europa League in Istanbul veel te sterk voor Freiburg: 3-0.

Aston Villa wint Europa League na 44 jaarAston Villa heeft na 44 jaar weer een Europese hoofdprijs in de wacht gesleept. De Engelse club versloeg Freiburg in de finale van de Europa League met 3-0. Coach Unai Emery wist precies hoe de hazen lopen en won de Europa League al voor de vijfde keer.

Succestrainer Emery reageert op vijfde (!) Europa League-titel: 'Ik ben zo trots'Unai Emery heeft een vijfde (!) Europa League-titel op zijn naam geschreven. De manager van Aston Villa legde met Aston Villa beslag op de prestigieuze prijs door in de finale SC Freiburg met 0-3 te verslaan.

