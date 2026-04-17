TommyTomato maakt doorstart na faillissement en hervat warme schoollunches

Het bedrijf TommyTomato, aanbieder van warme schoollunches, maakt een doorstart na recent faillissement. Dankzij een investering van Impact First Group worden de distributiecentra in Den Haag, Haarlem en Utrecht behouden. Na de meivakantie worden de maaltijden weer geleverd.

Na de meivakantie keert TommyTomato terug met haar vertrouwde gezonde warme lunchmaaltijden op scholen, zij het in een aangepaste vorm. Het bedrijf heeft een doorstart weten te realiseren, ondanks de recente uitdagingen. Centraal in deze operatie staat de financiële injectie van de Impact First Group , een Rotterdamse investeringsmaatschappij met een focus op sociaal-maatschappelijke projecten. Deze investering maakt het mogelijk om de distributiecentra in Den Haag, Haarlem en Utrecht operationeel te houden. Het distributiecentrum in Eindhoven zal echter zijn deuren sluiten. Scholen en ouders kunnen deze week een gedetailleerde update verwachten via e-mail, waarin alle ins en outs van de doorstart worden toegelicht.

De weg naar deze herrijzenis was niet zonder slag of stoot. Enkele weken geleden werd TommyTomato door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Het bedrijf, dat in 2020 werd opgericht met als doel warme, voedzame lunches te serveren aan schoolkinderen, kwam in acute financiële problemen toen een belangrijke aandeelhouder zich abrupt terugtrok uit een toegezegde financiering. Op het hoogtepunt leverde TommyTomato wekelijks warme maaltijden aan meer dan 30.000 kinderen op honderden basisscholen door heel Nederland. Het nieuws van het faillissement leidde tot een golf van reacties. Vrijwel onmiddellijk na de uitspraak van de rechtbank meldden diverse partijen zich met serieuze interesse in een mogelijke doorstart. Zelfs een spontane crowdfundingactie werd opgezet om het bedrijf te ondersteunen en een voortzetting van de dienstverlening te garanderen.

De mede-oprichter, Bas Turkt, benadrukt de overweldigende steun die het bedrijf mocht ontvangen. Hij deelde dat twee individuen gezamenlijk meer dan honderdduizend euro doneerden, wat genoeg was om de levering van groentelunches aan basisscholen nog een week te kunnen garanderen. 'De steun van scholen, ouders, kinderen, leveranciers en geïnteresseerden was enorm,' aldus Turkt. 'Het laat zien dat wat wij doen iets betekent voor mensen.'

De Impact First Group ziet in TommyTomato een waardevol initiatief met een duidelijke maatschappelijke impact. Het investeringsfonds streeft ernaar om niet alleen financieel bij te dragen, maar ook om de strategische groei en stabiliteit van het bedrijf te waarborgen. De zoektocht naar aanvullende investeerders en partners is reeds in volle gang. Het doel is om een robuust netwerk te creëren dat de toekomst van TommyTomato duurzaam kan verzekeren en de mogelijkheid biedt om de ambitieuze doelstellingen van het bedrijf te realiseren. De hervatting van de leveringen na de meivakantie is een belangrijke stap in de goede richting en wordt met optimisme tegemoet gezien door alle betrokkenen. De focus ligt nu op het opnieuw opbouwen van vertrouwen en het bewijzen van de veerkracht en waarde van TommyTomato in de educatieve sector. De mogelijkheid om kinderen dagelijks te voorzien van gezonde, warme maaltijden blijft de drijvende kracht achter deze inspanningen.





Tommytomato Doorstart Schoollunches Faillissement Impact First Group

