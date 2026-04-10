Tolkie maakt nieuws en informatie toegankelijker voor iedereen

Het Eindhovense bedrijf Tolkie heeft een tool ontwikkeld die teksten vereenvoudigt en samenvattingen maakt, waardoor informatie toegankelijker wordt voor mensen met leesproblemen. De tool wordt nu op diverse websites gebruikt, waaronder die van Omroep Brabant, gemeenten en zorginstellingen.

Tolkie , ontwikkeld door het Eindhoven se bedrijf Tolkie , biedt een simpele oplossing voor het begrijpen van tekst en het creëren van samenvattingen. De tool, oorspronkelijk bedoeld voor nieuwsorganisaties, is nu op veel websites beschikbaar en helpt mensen die moeite hebben met lezen. De oprichters, Jeroen van de Nieuwenhof en Laurens van den Berg, zagen de behoefte aan een begrijpelijke manier om nieuws te consumeren.

Jeroen, werkzaam op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, deed onderzoek naar nieuwsberichten op basis van data en vroeg zich af hoe technologie kon helpen om nieuws toegankelijker te maken. Laurens wilde een nieuwswebsite voor laaggeletterden oprichten, en samen ontwikkelden ze Tolkie. Ze ontvingen subsidie en werkten samen met ontwikkelaars en programmeurs om de tool te testen en te verbeteren, resulterend in een succesvolle toepassing die nu breed wordt ingezet.\De leeshulp van Tolkie biedt twee functionaliteiten: het versimpelen van teksten en het maken van samenvattingen in eenvoudige taal. Daarnaast is er op sommige websites een voorleesfunctie beschikbaar. Dit alles is bereikbaar met één druk op de knop. Jeroen benadrukt het belang van begrijpelijke informatie, vooral in een tijd van AI en nepnieuws. Meer dan 3 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd, en deze groep heeft dezelfde nieuwsbehoefte als de rest van de bevolking, met een bovengemiddelde interesse in lokaal en regionaal nieuws. De tool bleek niet alleen nuttig voor nieuwswebsites, maar ook voor websites van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. De oprichters realiseerden zich snel dat de tool op meer plekken nodig was. Dit omdat laaggeletterdheid een groot maatschappelijk probleem is. In een steeds digitalere wereld, waar loketten verdwijnen, is de vaardigheid om te kunnen lezen en schrijven cruciaal voor dagelijkse taken zoals het aanvragen van een paspoort of het begrijpen van brieven van een woningcorporatie.\Anita Ossewaarde, ambassadeur van Stichting ABC, een vrijwilligersorganisatie voor laaggeletterden, is enthousiast over Tolkie. Zelf was ze laaggeletterd tot ze op 31-jarige leeftijd terug naar school ging. Ze benadrukt dat overheidsinstanties en ziekenhuizen vaak moeilijke taal gebruiken, zonder rekening te houden met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Tolkie is uitgebreid getest door ervaringsdeskundigen, waaronder Anita, die feedback gaf over de verbetering van de tool. Ze is blij met het resultaat en gebruikt de tool zelf nog regelmatig om woorden op te zoeken. Ze had gewild dat Tolkie eerder bestond. Ze waardeert de impact van Tolkie en benadrukt de noodzaak ervan, gezien haar jarenlange ervaring als ambassadeur bij Stichting ABC. De tool biedt een concrete oplossing voor het probleem van laaggeletterdheid en maakt informatie toegankelijker voor een bredere doelgroep





