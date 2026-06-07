Ondernemers in de sector zien kansen, maar ook uitdagingen. De provincie Groningen heeft nog steeds de minste bezoekers van Nederland, maar de aantallen toeristen groeien al jaren.

Toerisme in Groningen groeit, maar nog niet zo snel als in andere provincies. Ondernemers in de sector zien kansen, maar ook uitdagingen. De provincie Groningen heeft nog steeds de minste bezoekers van Nederland, maar de aantallen toeristen groeien al jaren.

Hoe kijken ondernemers hier naar? Anita Oosting en haar man hebben hun boerderij in Uithuizermeeden omgebouwd tot een bed and breakfast en een camping. Ze zagen een groot potentieel in de regio en hebben hun zaak uitgebreid.

'In het begin hadden we misschien tachtig overnachtingen per jaar. Nu zitten we tussen de acht- en tienduizend overnachtingen en het groeit nog ieder jaar', zegt Oosting. De meeste gasten vinden ze via de website en ze zijn aangesloten bij een groter platform waar campings in heel Europa op staan. Dat kost wel wat, maar ze krijgen er veel boekingen voor terug.

Appie Weij runt samen met zijn vrouw hotel Parkzicht in het centrum van Veendam. Hij ziet ook een stijging van het aantal toeristen de laatste jaren.

'Je kunt hier ongelofelijk lekker fietsen. We krijgen ook veel complimenten over de vriendelijkheid van mensen, dat iedereen 'moi' of 'goeiedag' zegt. Noorderlingen zijn stug, dat is het idee dat mensen in het westen hebben. Dat is gewoon niet zo.

' Jouke van Dijk, voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt dat de beeldvorming van Groningen wel veranderd is. 'Sommige mensen dachten dat de provincie op instorten stond door alle problemen rond de gaswinning. In coronatijd ontstond er een kentering. Mensen gingen ineens naar een hotel in Loppersum en zagen hoe mooi de omgeving daar is.

' Maar Groningen loopt nog steeds achter op de andere provincies. In 2025 stond de teller in Drenthe en Friesland op ruim zeven miljoen overnachtingen per jaar. Groningen bleef steken op twee miljoen. Het geld, dat beschikbaar is voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe, gaat onder andere naar het ontwikkelen van evenementen en trekpleisters die de regio op de kaart zetten.

Ook vanuit het Nationaal Programma Groningen komt er geld vrij: vijfentwintig miljoen euro.

'Ik denk dat Groningen eindelijk doorkrijgt dat toerisme een belangrijke economische pijler kan zijn', zegt Van Dijk. 'Maar het is een proces dat niet van de ene op de andere dag is geregeld. Er moet nog veel gebeuren.





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