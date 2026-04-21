Toekomst van Younes Taha onzeker door interesse van Schalke 04 en financiële zorgen

Younes Taha maakt indruk op huurbasis bij FC Groningen, wat leidt tot buitenlandse interesse. Schalke 04 volgt de speler, maar kampt met grote financiële problemen.

De sportieve toekomst van Younes Taha is momenteel onderwerp van intensieve speculatie in de voetbalwereld. De vleugelaanvaller, die dit seizoen op huurbasis uitblinkt bij FC Groningen, heeft zich in de kijker gespeeld van diverse buitenlandse grootmachten. Met indrukwekkende statistieken, waaronder vijf doelpunten en acht beslissende assists in dertig competitiewedstrijden, heeft hij een cruciale rol gespeeld in de ambities van de Groningse formatie.

Achter de schermen bij FC Twente wordt intussen hard gewerkt aan de plannen voor de nieuwe jaargang, waarbij ook de nodige mutaties in de selectie worden voorbereid. De leiding van de club uit Enschede kijkt kritisch naar welke spelers een rol van betekenis kunnen spelen en wie er eventueel mag vertrekken. Taha, die nog tot medio 2027 onder contract staat bij de Tukkers, wordt inmiddels nadrukkelijk gevolgd door clubs uit de internationale top. Met name het Duitse Schalke 04 heeft concrete belangstelling getoond voor de 23-jarige Marokkaans jeugdinternational. De club uit Gelsenkirchen, die momenteel strijdt voor promotie naar het hoogste niveau in Duitsland, ziet in de behendige vleugelspeler de perfecte aanvulling voor hun tactische 4-2-3-1 formatie. De interesse is echter niet zonder complicaties. De Duitse traditieclub kampt met een enorme schuldenlast van meer dan 140 miljoen euro, wat de financiële speelruimte aanzienlijk beperkt. Hoewel er al verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden met de technische leiding van FC Twente, is een definitieve overgang nog verre van zeker. Interne bronnen rondom de club suggereren zelfs dat een transfer financieel gezien vrijwel uitgesloten is, aangezien de speler simpelweg niet past binnen de huidige begrotingskaders en strategische plannen van de club. Naast de situatie rondom Taha, heeft de benarde financiële positie van Schalke 04 ook geleid tot het staken van andere ambities op de transfermarkt. De club had aanvankelijk sterke interesse in de diensten van Wout Weghorst, de spits die momenteel onder contract staat bij Ajax. Hij werd door de technische staf gezien als de gedroomde opvolger voor Edin Dzeko, maar de Duitsers hebben inmiddels definitief besloten om de stekker uit dit dossier te trekken. De realiteit van de transfermarkt voor de noodlijdende club is dat zij hun ambities drastisch naar beneden moeten bijstellen. Voor FC Twente betekent dit dat zij moeten afwachten welke andere kapers op de kust komen voor Younes Taha, aangezien er inmiddels ook geruchten gaan over belangstelling vanuit België, specifiek vanuit Anderlecht. De vraagprijs van enkele miljoenen euro's zal voor veel clubs een struikelblok vormen, maar de ontwikkeling van de speler blijft onmiskenbaar indrukwekkend in de Nederlandse competities





Schalke 04 toont serieuze interesse in creatieve blikvanger Younes TahaSchalke 04 aast op de komst van FC Groningen-middenvelder Younes Taha, maar financiële beperkingen vormen een struikelblok voor de Duitse koploper.

