Toekomst van Vredestein-medewerkers in Enschede krijgt steeds meer vorm

Een jaar na de aankondiging van de sluiting van Apollo Vredestein in Enschede hebben de meeste van de 500 werknemers een nieuwe baan gevonden. De toekomst van het fabrieksterrein blijft echter nog onduidelijk.

Een jaar nadat het ingrijpende nieuws naar buiten kwam dat de iconische bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede de deuren definitief zal sluiten, is er hoopvol nieuws te melden over de toekomst van het personeel.

Hoewel het vertrek van deze grote werkgever een enorme klap was voor de regio, geven de vakbond en de ondernemingsraad aan dat een groot deel van de 500 ontslagen werknemers inmiddels een nieuwe uitdaging heeft gevonden of zich in een vergevorderd stadium van een sollicitatieproces bevindt. Deze positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt in Twente wordt mede gedreven door een grote vraag naar vakmensen in diverse sectoren, zoals de techniek, logistiek en bouw. Ondanks de dreigende sluiting op 30 juni aanstaande, blijven veel medewerkers trouw aan hun huidige werkplek om aanspraak te maken op het afgesproken sociaal plan. De transitie naar ander werk wordt actief ondersteund door banenmarkten waar talloze regionale bedrijven zich presenteren. Paolo Oddo, voorzitter van de ondernemingsraad, benadrukt dat de werknemers zeer gewild zijn. De meeste ontslagen krachten hebben inmiddels contracten getekend die direct na de sluitingsdatum ingaan. Voor veel werknemers is dit een geruststelling, zeker omdat het behoud van de ontslagvergoeding afhankelijk is van het uitdienen van hun contract bij Vredestein. Monique Daamen van vakbond FNV voegt daaraan toe dat de brede inzetbaarheid van het personeel zorgt voor een soepele overstap naar andere sectoren, waaronder het gevangeniswezen en de installatietechniek. Hoewel de fabriek nog steeds op volle toeren draait, is de stemming op de werkvloer er een van berusting en toekomstgerichte blik. Het sociaal plan fungeert hierbij als een essentieel vangnet voor de werknemers die decennialang bij het bedrijf hebben gewerkt. Terwijl de toekomst voor het personeel grotendeels in kaart lijkt gebracht, blijft de toekomst van het fabrieksterrein zelf gehuld in onzekerheid. Apollo Vredestein laat vooralsnog niets los over de plannen voor het immense complex na de sluiting. De gemeente Enschede heeft echter preventieve maatregelen genomen om de bestemming van de locatie te waarborgen. Om verpaupering of de komst van logistieke blokkendozen te voorkomen, is het terrein bestemd voor ofwel een voortzetting van bandenproductie of voor innovatieve hightechbedrijven die aansluiten bij het nabijgelegen Kennispark. Hiermee hoopt de stad de industriële kwaliteit van de locatie te behouden. Het definitieve vertrek van Vredestein markeert een historisch einde voor Enschede, nadat de fabriek sinds de jaren veertig het stadsgezicht en de lokale economie mede bepaalde. De overname door Apollo Tyres in 2009 en de latere verschuiving van productie naar Hongarije en India hebben uiteindelijk geleid tot dit bittere einde, waarbij vele pogingen vanuit de politiek om dit te voorkomen vruchteloos bleken





