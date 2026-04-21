Toekomst van Memphis Depay bij Corinthians onzeker door financiële impasse

Memphis Depay lijkt zijn laatste maanden in Brazilië te beleven nu de onderhandelingen met Corinthians over een nieuw contract volledig vastgelopen zijn door hoge salariseisen en openstaande schulden.

De toekomst van Memphis Depay bij de Braziliaanse topclub Corinthians hangt aan een zijden draadje. De aanvaller, die pas relatief kort geleden de overstap maakte naar het Zuid-Amerikaanse land, lijkt aan zijn laatste maanden in dienst van de club uit São Paulo bezig te zijn. Hoewel de 32-jarige spits aanvankelijk met veel bombarie werd binnengehaald, is de realiteit inmiddels weerbarstig geworden.

Diverse Braziliaanse media melden dat de clubleiding inmiddels zeer pessimistisch is gestemd over een mogelijke contractverlenging. Het huidige contract van de voormalig Oranje-international loopt aan het einde van juli af, en op dit moment is er nog geen enkel teken dat een langer verblijf in de Braziliaanse competitie tot de mogelijkheden behoort. De onderhandelingen tussen het kamp-Depay en het bestuur van Corinthians zitten momenteel volledig in het slop. Er zijn weliswaar verkennende gesprekken gevoerd, maar de standpunten van beide partijen liggen mijlenver uit elkaar. Een cruciaal struikelblok in de huidige impasse is de aanzienlijke financiële schuld die de club nog bij de Nederlander heeft openstaan. Naar verluidt moet Corinthians nog een bedrag van circa 6,84 miljoen euro overmaken aan de speler, een bedrag dat de toch al wankele financiële positie van de club onder druk zet. Met een maandelijks salaris en bonussen die samen ruim 1,2 miljoen euro belopen, drukt Depay zwaar op de begroting. Gezien het feit dat het bestuur van Corinthians voor 2026 ingrijpende bezuinigingen heeft aangekondigd, lijkt een contractverlenging tegen de huidige voorwaarden simpelweg onmogelijk. De club vraagt de speler om water bij de wijn te doen, maar de eerste signalen wijzen erop dat Depay hier vooralsnog niet toe bereid is. Op sportief vlak werkt Memphis ondertussen hard aan zijn herstel om zo snel mogelijk weer van waarde te kunnen zijn op het veld. Het is de verwachting dat hij rond 1 mei weer volledig inzetbaar is, precies op tijd voor het belangrijke thuisduel in de CONMEBOL Libertadores tegen het Uruguayaanse Peñarol. Of hij na die datum nog lang in de selectie te vinden zal zijn, is echter zeer de vraag. De sfeer rondom de club is gespannen en de supporters beginnen zich ook langzaam zorgen te maken over het vertrek van een speler met de status van Memphis. Terwijl de geruchtenmolen op volle toeren draait, kijkt de voetbalwereld toe hoe dit complexe dossier zich in de komende maanden zal gaan ontwikkelen. Het is in ieder geval duidelijk dat zowel de speler als de club voor een lastig dilemma staan, waarbij financiële realiteit en sportieve ambities momenteel lijnrecht tegenover elkaar staan. De tijd dringt, want zodra de zomerstop nadert, zal de beslissing over zijn toekomst definitief genomen moeten worden





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Memphis Depay Corinthians Voetbal Transfernieuws Brazilië

United States Latest News, United States Headlines

