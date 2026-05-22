Toegangshekken op slot op vakantiepark Sandevoerde in Zandvoort

Recreanten op vakantiepark Sandevoerde in Zandvoort kunnen niet bij hun spullen omdat de toegangshekken zijn op slot. De eigenaar heeft het terrein afgesloten na een slepend juridisch conflict.

Het wordt geen lang pinksterweekend genieten van de zon voor recreanten op vakantiepark Sandevoerde in Zandvoort . De toegangshekken zijn op slot na een slepend juridisch conflict tussen de gasten en de eigenaar.

Niemand kan bij zijn of haar spullen, zegt Geert Sijtzema namens de campinggasten tegenop het terrein en daarvoor moeten honderd stacaravans wijken. Maar de vaste campinggasten proberen dat al zo'n vijf jaar tegen te houden. De jaarlijkse huurcontracten van de gasten zijn al meermaals opgezegd door de eigenaar. Dat werd telkens met succes aangevochten door de huurders van de stacaravans.

Vorig jaar kreeg de eigenaar gelijk bij de rechter, waardoor de campinggasten toch echt moesten vertrekken, maar ze gingen wederom in beroep. Dat loopt nog steeds, uitsluitsel volgt waarschijnlijk pas in december. Om ervoor te zorgen dat de huurders ook dit seizoen naar hun chalet kunnen, spanden de recreanten opnieuw een zaak aan. De rechter bepaalde dat de camping voorlopig open mag blijven, in afwachting van een natuurvergunning voor de eigenaar.

Wat de recreanten betreft kunnen zij voorlopig dus gebruik blijven maken van hun chalets. Maar de eigenaar ziet dat anders en heeft het terrein enkele weken geleden afgesloten. De huurovereenkomst is geëindigd per 31 maart, aldus Kennemer Park in een schriftelijke reactie. De gasten van de honderd stacaravans balen enorm.

Het zijn veelal Amsterdammers die graag even aan de stad ontsnappen. Sijtzema: Het is vreselijk. Rond Pasen had het toegangshek open moeten staan. Sindsdien kan niemand bij zijn of haar spullen. Maar we blijven strijdvaardig





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vakantiepark Sandevoerde Zandvoort Toegangshekken Op Slot Juridisch Conflict Recreanten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Southampton verliest beroep 'Spygate' en kan definitief niet Premier League inSouthampton wordt uitgesloten voor de finale van de play-offs omdat de club tegenstanders heeft bespioneerd.

Read more »

School stuurt meisje naar hogeschool omdat moeder blijft bijprongen over cijfersMother of a girl who was removed from a school for disciplinary reasons, including concerning her scores and grades, claims the school made errors in evaluating her resources and knowledge. The mother states her daughter was removed due to 'homework issues' and believes her daughter should be placed in a higher educational level.

Read more »

Campinggasten van zandvoortse vakantiepark Sandevoerde krijgen geen toegang, conflict met eigenaar over bouwplannenCampinggasten van vakantiepark Sandevoerde in Zandvoort worden vanaf Pinksteren vanaf hun camping gewezen, vanwege een langlopend conflict met eigenaar Kennemer Park. Beide partijen interpreteren uitspraken van rechters anders, waardoor de eigenaar de sleutel heeft en het hek heeft gesloten. Ondertussen is ook het jaarlijkse huurcontract opgezegd.

Read more »

Campinggasten van Sandevoerde in Zandvoort krijgen geen toegang tot het terrein, ondanks rechterlijke uitspraakCampinggasten van vakantiepark Sandevoerde in Zandvoort krijgen geen toegang tot het terrein, ondanks een rechterlijke uitspraak dat de camping voorlopig open mag blijven. De eigenaar, Kennemer Park, laat het hek voorlopig dicht en weigert de huurcontracten op te zeggen. De campinggasten zijn fel tegen de plannen om 250 luxe chalets op het terrein te bouwen, waarbij tegen de honderd stacaravans voor wijken.

Read more »