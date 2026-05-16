Tjaronn Chery: NEC Still Shouldn't Play in European Play-offs

The captain of NEC, Tjaronn Chery, has expressed his feelings about the possibility of his team participating in European play-offs despite performing well this season.

" Tjaronn Chery zou het onterecht vinden als NEC alsnog moet deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal. De aanvoerder van de Nijmegenaren wijst op het sterke seizoen van zijn ploeg en zit dan ook niet te wachten op extra wedstrijden in die strijd.

"We hebben geluk gehad. Twee keer hebben andere ploegen ons geholpen. Maar dat gaat geen derde keer gebeuren.

" De laatste vijf wedstrijden werd er niet gewonnen, inclusief de KNVB Beker, maar de aanvoerder zou het onterecht vinden als er toch nog play-offs gespeeld moeten worden om Europees voetbal. "We hebben heel het seizoen op plek drie gestaan. Niet één weekje, maar echt constant. Als je zo'n seizoen draait, dan moet je jezelf ook belonen.

Als de ploegen onder je er ook niet overheen gaan, dan hoor je blijkbaar gewoon daar te staan.

" De NEC-aanvoerder hoopt dan ook dat die extra wedstrijden er niet komen. "Nee. Daar heeft helemaal niemand trek in. Met alle respect, maar wij hebben dit seizoen zoveel gepresteerd.

Dan wil je gewoon direct Europees voetbal halen. Voor de club. Voor de fans. Voor iedereen.

" Zondag trapt NEC om 14.30 uur af tegen Go Ahead Eagles





