Het Asser raadslid Tirza van Brakel breekt met de PVV en neemt haar zetel mee. Fractievoorzitter Teun Kijf is 'best wel opgelucht' omdat hij 'ze heeft alleen maar ellende gegeven'. De afsplitsing betekent dat de PVV nog maar één zetel in de gemeenteraad overhoudt.

Het Asser raadslid Tirza van Brakel breekt met de PVV . Ze neemt haar zetel mee en gaat in haar eentje verder. Fractievoorzitter Teun Kijf is 'best wel opgelucht' omdat hij 'ze heeft alleen maar ellende gegeven'.

De afsplitsing betekent dat de PVV nog maar één zetel in de gemeenteraad overhoudt, terwijl de partij als nieuwkomer in maart met twee zetels de raad binnenkwam. Teun Kijf vindt het jammer dat 't ie nu een zetel kwijt is, maar wil er tegelijkertijd 'geen al te grote toestand van maken'. Wel zit het hem dwars dat Van Brakel de raadszetel meeneemt en op eigen houtje verdergaat. Daarmee komt ze een afspraak niet na.

In een gesprek had ze hem beloofd dat als ze weer weg zou willen, dat ze haar zetel zou opgeven. Dat gebeurt dus niet. Van Brakel brak al eens eerder met een partij, dat was in de vorige periode. Ze verliet in 2024 de SP-fractie en ging toen in haar eentje verder als Lijst Van Brakel.

Richting de gemeenteraadsverkiezingen sloot ze zich aan bij de PVV Assen, met Kijf als aanvoerder. Hij zag haar toen als aanwinst, met vooral veel ervaring op het gebied van jeugdzorg. Nu is hij helemaal klaar met haar. Van Brakel daarentegen beticht de 'PVV-mannenclub' van allerlei zaken, die haar in het verkeerde keelgat schoten, zoals verkeerde omgangsvormen en geen inzage krijgen in de besteding van de fractievergoeding.

Er werd geschreeuwd en gescholden. En als ze vroeg naar de financiën, dan kreeg ze daar geen duidelijkheid over. Zo had Van Brakel er moeite mee dat Bert Homan bij de PVV fractiemedewerker was, maar tegelijkertijd zichzelf ook als penningmeester uitbetaalde voor zijn verrichte diensten. Kijf spreekt de aantijgingen tegen.

'Als er iemand was die kon schreeuwen en schelden, dan was zij het wel. En inzage in de fractievergoeding, dat kon ze zo krijgen. Maar ze wou gewoon Bert Homan weghebben als penningmeester en als fractieondersteuner. Maar Homan helpt ons aan alle kanten.

Als je wat wilt, dan regelt Bert dat.

' Volgens Van Brakel is ze van meet af aan tegengewerkt, sinds ze als vijfde PVV-kandidaat dankzij voorkeurstemmen (258) toch in de gemeenteraad kwam. Ze zou onder druk zijn gezet om haar zetel af te staan, maar dat weigerde ze. Kijf vindt dat Van Brakel een spelletje speelt en keer op keer afspraken niet nakomt.

'Ik heb geprobeerd haar zoveel mogelijk in haar wensen tegemoet te komen, en haar een tijdlang de hand boven het hoofd gehouden. Maar wat ze nu doet, is gemeen. Ze heeft allerlei mails gestuurd binnen de PVV, daar lusten de honden dus echt geen brood van.

' Van Brakel voelt zich op haar beurt 'voor het blok gezet'. Zo geeft fractievoorzitter Kijf haar in een mail van vorige week de keuze 'zich te schikken in de werkwijze van de PVV-fractie of haar conclusie te trekken'. Dat doet ze nu.

'Ik ben niet de politiek ingegaan voor machtsspelletjes, persoonlijke belangen of intern gekonkel', zegt ze. 'Ik vind het een groot voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn. Maar laat mij niet onder druk zetten.

' Achteraf, zo zegt Van Brakel, heeft ze met de keuze maanden geleden voor aansluiting bij de PVV Assen een fout gemaakt. 'Maar ik zie het als een wijze les. Van hard op je bek gaan, daar leer je het meeste van.

' Met Lijst Van Brakel erbij in de gemeenteraad, telt Assen straks maar liefst dertien fracties, waarvan er vijf éénpitters zijn





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Tirza Van Brakel PVV Gemeenteraad Assen Teun Kijf

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