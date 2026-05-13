Timo de Jong stopt tijdens Giro d’Italia door polsziekte

Timo de Jong, de wielrenner uit Goes, stopt tijdens de vijfde etappe van de Giro d’Italia door teveel pijn aan zijn pols om verder te gaan. Hij miste een groot deel van het klassiekerseizoen door een valpartij tijdens de GP Monsère en liep een polsblessure op in diezelfde periode. Vandaag tijdens de etappe naar Potenza bleek de pijn aan zijn pols te groot.

Dat brengt grote teleurstelling bij De Jong, want hij reed voor het eerst een grote ronde, maar al op de derde rit kwam hij ten val. Afgelopen maandag kreeg De Jong nog groen licht van de medische staf om van start te gaan in de vierde etappe, maar vandaag tijdens de etappe naar Potenza bleek de pijn aan zijn pols te groot.

"Het is ontzettend jammer om Timo in deze wedstrijd te verliezen", reageert Matt Winston, de ploegleider van Team Picnic Post NL. "Hij was een belangrijk onderdeel van onze sprinttrein en iemand die op verschillende soorten terrein van waarde kan zijn. We zullen niet alleen zijn paardenkracht in het peloton missen, maar ook zijn motivatie en de energie die hij in de groep bracht.

" Zo verloopt het debuutjaar van De Jong als prof vooralsnog niet prettig. Hij miste een groot deel van het klassiekerseizoen door een valpartij tijdens de GP Monsère. Daarbij liep hij een polsblessure op, door de val van afgelopen zondag is die oude blessure opnieuw op gang komen spelen





