Tim Smeenge eindigt derde in Hero Dolomites

Mountainbiker Tim Smeenge uit Assen is derde geworden in de Hero Dolomites, een wedstrijd in de UCI Mountain Bike Marathon World Cup.

Mountainbiker Tim Smeenge uit Assen is derde geworden in de Hero Dolomites , een wedstrijd in de UCI Mountain Bike Marathon World Cup. De renner van Team Bergankunft legde in Italië een parcours van 86 kilometer met 4.500 hoogtemeters af en eindigde als derde, zo meldt zijn team.

De overwinning ging naar de Spanjaard David Valero Serrano, die na 4 uur, 30 minuten en 11 seconden als eerste finishte. De Italiaan Diego Rosa werd tweede op iets meer dan veertig seconden. Smeenge volgde kort daarachter en kwam als derde over de streep, met een achterstand van minder dan een minuut op de winnaar. De Hero Dolomites staat bekend als een zware marathonwedstrijd in het mountainbiken.

Het parcours loopt door het berggebied van Val Gardena en trekt jaarlijks de internationale top van het marathonmountainbiken aan. Smeenge reed lange tijd in de voorste groep en zat gedurende de wedstrijd in de aanval, zo meldt zijn team. Op het parcours met steile klimmen en technische afdalingen kon hij zich regelmatig handhaven bij de beste renners in koers. In de finale probeerde de Assenaar het verschil te maken op de laatste beklimming richting 2300 meter hoogte.

Daar plaatste hij een aanval en kwam even los van zijn concurrenten. Die poging leverde uiteindelijk geen overwinning op, maar wel een podiumplek. Smeenge zegt na afloop tevreden te zijn met zijn optreden en stelt dat hij zich kan meten met de wereldtop in het marathonmountainbiken. Met de derde plaats zet Smeenge zijn reeks sterke resultaten van dit seizoen voort.

Eerder werd hij Nederlands kampioen en eindigde hij als zevende op het wereldkampioenschap. De Hero Dolomites geldt als een van de langere en zwaardere wedstrijden op de kalender, met veel hoogtemeters en technisch terrein





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Tim Smeenge Hero Dolomites UCI Mountain Bike Marathon World Cup David Valero Serrano Diego Rosa

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