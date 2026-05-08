Tim Naberman maakt trilogie grote rondes compleet met Giro-debuut

Tim Naberman, renner van Team Picnic PostNL, begint aan zijn eerste Giro d’Italia en rondt daarmee zijn deelname aan alle drie de grote rondes af. Met een ontspannen gevoel en vertrouwen in zijn ploeg hoopt hij op een succesvolle editie, waarbij hij vooral in dienst van de ploeg zal rijden maar ook zelf kansen ziet. Naberman blikt terug op zijn ervaringen in de Tour de France en Vuelta a España en kijkt uit naar de unieke ambiance van de Giro.

Met een ontspannen gevoel staat Tim Naberman vanmiddag aan de start van de Giro d’Italia. De renner uit Genemuiden, die komende maandag zijn 27e verjaardag viert, maakt daarmee zijn trilogie aan grote rondes compleet.

Na eerdere deelnames aan de Tour de France en Vuelta a España volgt nu de Ronde van Italië. Het moet gek lopen wil de Grande Partenza, die dit jaar in Bulgarije plaatsvindt, vrijdagmiddag niet uitlopen op een sprint. In de eerste etappe, die wordt verreden tussen Nesebar en Burgas, hoeven de renners slechts vijfhonderd hoogtemeters te overleven. Naberman wil zich met Team Picnic PostNL direct laten zien tussen het sprintersgeweld.

“Je hebt met Jonathan Milan een topfavoriet aan de start staan, maar ik denk dat we ons daar zeker in kunnen mengen”, aldus de renner uit Genemuiden. Naberman is te spreken over de vorm van hem en zijn ploeg.

“Ik weet in principe dat ik gewoon in orde ben”, vertelt hij. Afgelopen week stond de ploeg aan de start in de Ronde van Turkije, waar sprinter Casper van Uden de Nederlandse formatie de eerste zege van het seizoen bezorgde.

“Daar was het doel om de sprinttrein rondom Casper op orde te krijgen. We hadden gehoopt om er misschien nog eentje te kunnen pakken, maar dat we er al één winnen is natuurlijk al fijn. ” Het seizoen van zijn ploeg Team Picnic PostNL begon namelijk stroef, zo erkent ook Naberman.

“We weten altijd aan het begin dat het in de klassiekers lastig is en dat het meestal vanaf deze periode een beetje begint te lopen', geeft hij aan. De recente ritzege in Turkije geeft dan ook vertrouwen.

“Als we één etappe in de Giro kunnen winnen, dan is het al geslaagd” Zelf zal Naberman vooral in dienst van de ploeg rijden. “Ik weet dat ik mijn waarde heb in de sprints of door jongens te helpen in de vroege vlucht te komen. We hopen met Casper een rit te kunnen winnen.

' Toch sluit de wegkapitein niet uit dat er onderweg ook voor hemzelf iets moois ontstaat. “Als je in de kopgroep zit en je voelt je supergoed, dan weet je nooit wat er mogelijk is. ” Met zijn Giro-debuut rondt Naberman een bijzonder rijtje af. In 2024 stond hij in Spanje voor het eerst aan de start van een grote ronde, waarna vorig jaar de Tour de France volgde.

“Dat is wel bijzonder. Het gaat allemaal best vlot”, zegt hij trots.

“De Tour was vorig jaar natuurlijk supermooi. Dat is het grootste evenement wat er is. En om dan dit jaar gelijk de Giro te doen, dat is gewoon top. ” De ervaring die hij opdoet, ziet hij als grote winst.

“Uiteindelijk heb ik nu geleerd hoe het is om een Vuelta te rijden en hoe het is om een Tour te rijden. Straks weet ik ook hoe het is om een Giro te rijden. In de toekomst weet je dan eigenlijk overal wat er ongeveer gebeurt. ” Als hij moet kiezen tussen de drie grote rondes, dan heeft de Tour voorlopig zijn voorkeur.

“De hele ambiance eromheen, dat maakt het wel veel mooier. En we hebben daar natuurlijk ook gewoon echt goed gepresteerd”, doelt hij op de vierde plek in het eindklassement van ploeggenoot Oscar Onley. Vorig jaar hadden de ouders van Naberman een vakantie naar Sicilië geboekt, maar toen hun zoon plots werd geselecteerd voor de Tour de France, veranderde dat plan. Drie weken lang trokken ze in hun camper door Frankrijk om Tim aan te moedigen.

Deze maand volgt alsnog de reis naar Italië.

“Mijn vriendin komt de eerste etappes met mijn schoonmoeder kijken”, vertelt Naberman. “En mijn ouders zullen waarschijnlijk in het Hemelvaartweekend naar Italië afreizen. ” Veel tijd om elkaar te zien is er niet.

“Op een rustdag heb je wel wat tijd, maar anders zijn het korte bezoekjes bij start en finish. ” Bij zijn vuurdoop in Spanje eindigde Naberman uiteindelijk als 135e. Daarmee werd hij laatste in het klassement. Waar sommige renners zich nog weleens druk maken om de rode lantaarn, speelt dat bij Naberman totaal niet.

“Nee, helemaal niet”, lacht hij. “Wielrennen is zo professioneel geworden. Iedereen heeft zijn taak. Als wij niet in een vlucht zitten of er is geen sprint, dan valt er voor ons niks te halen.

Dan doen we rustig aan om de volgende dag weer goed te zijn. ” Met die nuchtere instelling begint Naberman aan zijn eerste Giro.

“Ik sta er relaxed in. Ik ben in orde, en uiteindelijk willen we gewoon goed presteren.





