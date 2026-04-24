Tilburgse Zanger Wesley Sneijders Geëerd met Lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau

Zanger Wesley Sneijders (40) uit Tilburg is onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor sport voor mensen met een beperking en andere goede doelen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zanger Wesley Sneijders , veertig jaar oud en afkomstig uit Tilburg , is afgelopen vrijdag geëerd met een koninklijke onderscheiding als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap.

De erkenning, in de vorm van een lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau, is met name toegekend vanwege zijn toegewijde werkzaamheden op het gebied van sport voor mensen met een beperking. Wesley zelf was volledig verrast door de eer, aangezien hij het als vanzelfsprekend beschouwt om zich in te zetten voor anderen. Hij dacht naar een zakelijke afspraak te gaan, maar bevond zich tot zijn verbazing in het Tilburgse stadhuis.

De burgemeester benadrukte tijdens de ceremonie de omvang van zijn vrijwilligerswerk, dat al sinds zijn twaalfde jaar voortduurt, en Wesley gaf aan dat dit hem zelf niet eens bewust was. Hij beschouwt het als een natuurlijk gevolg van zijn opvoeding en een manier van leven. Al sinds 1999 is Wesley een cruciale kracht achter het jaarlijkse G-Sportweekend in Tilburg, een evenement dat sport toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.

Zijn rol reikt veel verder dan alleen een publiek gezicht; hij is het hele jaar door betrokken bij de organisatie, promotie en het aantrekken van sponsors. Daarnaast participeert hij in werkgroepen, is hij lid van jury’s en zorgt hij regelmatig voor media-aandacht voor het evenement. De gemeente Tilburg beschrijft hem als 'het gezicht van het G-Sportweekend', een persoon die benaderbaar, inspirerend en een echte motivator is binnen de organisatie. Zijn toewijding stopt echter niet bij het G-Sportweekend.

Al sinds 1998 treedt hij kosteloos op voor diverse goede doelen en vervult hij de laatste wensen van mensen die aan het einde van hun leven zijn. Zijn muziek biedt troost en creëert verbinding op momenten dat dit het meest nodig is.

Recentelijk heeft hij ook de band ‘De Bent’, bestaande uit muzikanten met een verstandelijke beperking, begeleid door middel van muzieklessen, het schrijven van teksten en het organiseren van optredens, wat resulteerde in hun eerste grote concert en een aanzienlijke toename van hun zelfvertrouwen. Na de initiële verrassing volgde het formele deel van de ceremonie. Wesley werd ontvangen in de burgemeesterskamer en vervolgens, samen met andere geëerde personen, onder begeleiding van een muziekkorps naar de raadszaal geleid.

Daar nam hij plaats in de eerste rij en was hij als derde aan de beurt om de onderscheiding in ontvangst te nemen. De emotie was duidelijk zichtbaar.

“Het is een warm bad”, reageerde hij. “Ik heb dit nooit gedaan voor erkenning, maar het is wel mooi om te ontvangen. ” Wesley ziet de onderscheiding niet als een eindpunt, maar als een nieuwe start.

“Het is voor mij een begin. Ik ben nog maar 40. ” Hij wil graag anderen inspireren, met name jongeren.

“Vooral twaalfjarigen”, benadrukte hij. “Want als je op jonge leeftijd begint, kun je op je veertigste al een lintje krijgen. ” Zijn motivatie is eenvoudig: “Het belangrijkste is dat je doet wat een ander voor jou zou doen in dezelfde situatie. Dat heb ik van jongs af aan meegekregen en dat geef ik ook door aan mijn kinderen.

” De toewijding van Wesley Sneijders is een voorbeeld voor velen en laat zien dat vrijwilligerswerk een enorme impact kan hebben op de levens van anderen





