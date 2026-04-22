Tilburgse studenten bestrijden eenzaamheid onder ouderen met warme maaltijden en diepgaande gesprekken

Studenten van Serve the City Tilburg organiseren maandelijkse kookavonden voor ouderen. Door samen te eten en verhalen uit te wisselen, bouwen zij bruggen tussen generaties en bestrijden ze eenzaamheid in de stad.

Sociaal contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend in onze huidige maatschappij, want sommige ouderen zitten vaker alleen dan we soms zouden willen geloven. Dat vertelt Mirthe van Ballegooijen, die actief is als secretaris bij de organisatie Serve the City Tilburg . Deze club gedreven studenten zet zich in om de stad een stukje mooier en socialer te maken door diverse activiteiten te organiseren voor kwetsbare medeburgers. Het concept is eenvoudig maar krachtig: door samen te koken, gezamenlijk te eten en vooral veel met elkaar te praten, wordt eenzaamheid bestreden en worden nieuwe vriendschappen gesmeed tussen generaties.

Elke laatste maandag van de maand verandert Wijkcentrum de Baselaer in Tilburg in een bruisende ontmoetingsplek. Zodra de klok vier uur slaat, stromen de eerste ouderen binnen. De soep staat dan al zachtjes te pruttelen op het vuur en de studenten staan klaar met een warm welkom. Mirthe merkt op dat de stemming direct verandert zodra de gasten binnenkomen; hun gezichten lichten op en ze zijn zichtbaar gelukkig met de aandacht die ze krijgen. De vaste groep dames wordt al snel betrokken bij de voorbereidingen. Het schillen van de asperges fungeert als een perfecte ijsbreker. Het gesprek komt direct op gang en de onderwerpen variëren van luchtige alledaagse zaken tot verrassend gedurfde thema's. De aanwezige dames, waaronder twee vitale 93-jarigen, schromen niet om over uiteenlopende onderwerpen zoals moderne lichaamskunst en relaties te spreken, wat zorgt voor veel gelach aan tafel.

De studenten ervaren deze momenten als zeer verrijkend voor hun eigen wereldbeeld. Ze luisteren aandachtig naar de verhalen van vroeger, een tijd waarin studeren nog lang geen vanzelfsprekendheid was. Deze intergenerationele uitwisseling zorgt voor wederzijds begrip. Zo was er onlangs een boeiend gesprek over tatoeages, waarbij de studenten hun eigen ervaringen deelden met de ouderen. Wat begon als een sceptische houding van de oudere garde, veranderde in nieuwsgierigheid en bewondering toen ze daadwerkelijk de kunst op de lichamen van de jongeren zagen. Dit soort kleine momenten bewijst dat de kloof tussen generaties minder diep is dan vaak wordt gedacht wanneer er maar genoeg ruimte is voor oprechte verbinding.

Het initiatief in Tilburg onderscheidt zich doordat het volledig wordt gerund door studenten, van de dagelijkse coördinatie tot het bestuur. Naast deze kookavonden organiseert Serve the City onder andere wandelingen met dementerende ouderen, speciale festivals voor mensen met een verstandelijke beperking en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen. Wanneer het hoofdgerecht wordt uitgeserveerd, valt de groep even stil om te genieten van de maaltijd, maar al snel wordt de draad weer opgepakt. Voor deelnemers zoals Lia, die sinds drie jaar weduwe is, zijn deze bijeenkomsten een essentieel lichtpunt in de week. Het biedt haar en vele anderen de broodnodige sociale interactie waar ze in hun dagelijks leven vaak naar hunkeren. De dankbaarheid is groot en de roep om dergelijke activiteiten blijft onverminderd sterk, aangezien het simpelweg samenzijn met studenten een enorme impact heeft op hun welzijn.





