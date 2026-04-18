Tilburgers Voelen Zich Nauwelijks Veilig in Eigen Stad: Onderzoek Onthult Zorgen

Een grootschalig onderzoek van Tilburg University, waaraan bijna vierduizend inwoners deelnamen, toont aan dat slechts één op de vijf Tilburgers zich overal in de stad veilig voelt. Vooral specifieke locaties zoals het Wilhelminapark, het station en drukke winkelgebieden worden frequent als onveilig ervaren. Het onderzoek, gestart na landelijke discussies over publieke veiligheid, kaart onder andere sociale onveiligheid, gevaarlijk verkeer en een gebrek aan sociale controle aan. De belangrijkste oproep vanuit de bevolking is dan ook een verhoogde politieaanwezigheid en meer toezicht.

Met name het Wilhelminapark, de omgeving van het station en een aantal drukbezochte commerciële centra, zoals de Albert Heijn XL, worden door veel respondenten stelselmatig als onveilige plekken aangemerkt. Deze bevindingen maken deel uit van een bredere studie die in oktober 2025 van start ging. De aanzet tot dit onderzoek werd mede gegeven door de tragische en gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Amsterdam. Deze gebeurtenis zette landelijk een debat in gang over de veiligheid in de openbare ruimte, met een specifieke focus op de kwetsbaarheid van vrouwen. De vraag hoe veilig men zich voelt in de eigen stad, leefde ook sterk in Tilburg. Om deze onzekerheid te adresseren, initieerden onderzoekers Ton Wilthagen en Ruud Lathouwers, samen met studente Naýomi Latulola, een diepgaand onderzoek naar de subjectieve beleving van veiligheid onder de Tilburgse bevolking. De studie genoot de steun en samenwerking van de gemeente Tilburg, diverse onderwijsinstellingen en studentenorganisaties. Middels een interactieve kaart kregen inwoners, studenten en bezoekers de mogelijkheid om specifieke locaties aan te wijzen waar zij zich onveilig voelden, de redenen daarvoor te duiden en suggesties te doen voor verbetering. De resultaten van het onderzoek illustreren dat het gevoel van onveiligheid wijdverbreid is onder de Tilburgers. Van de 3835 geanalyseerde deelnemers gaf slechts 21,9 procent aan zich in alle delen van de stad veilig te voelen. Een opvallend verschil werd zichtbaar tussen de geslachten: mannen (35,2 procent) rapporteerden zich significant vaker veilig te voelen dan vrouwen (13,6 procent). De interactieve kaart bood een gedetailleerd inzicht in de problematiek, waarbij de Korvelseweg en de fietsroutes rond de Reeshofdijk prominent naar voren kwamen als gebieden die zorgen baren. Deze onveiligheid is niet uitsluitend gerelateerd aan criminele activiteit; ook gevaarlijke verkeerssituaties spelen een aanzienlijke rol. Volgens professor Ton Wilthagen is de primaire oorzaak van het onveilige gevoel niet zozeer de aanwezigheid van criminaliteit zelf, maar eerder de perceptie van onprettige personen in de publieke ruimte. Hij specificeert dat dit kan gaan om daklozen, verslaafden of bepaalde groepen jongeren die als intimiderend worden ervaren. Daarbij worden elementen zoals slechte straatverlichting en verlaten, slecht verlichte gebieden als belangrijke medeoorzaken van een onveiligheidsgevoel benoemd. Met name plekken waar de sociale controle minimaal is en waar men zich onopgemerkt voelt, worden als potentieel gevaarlijk beschouwd. Uit het onderzoek blijkt dat Tilburgers zelf actief proberen de risico's te beperken door bepaalde gebieden te mijden, verhoogde alertheid te betrachten of zich af te sluiten van hun omgeving door middel van oordopjes. Echter, de roep om ingrijpende maatregelen vanuit de gemeente is luid en duidelijk. De meest genoemde oplossing door de respondenten is een aanzienlijke verhoging van de handhaving. Professor Wilthagen benadrukt dat de wens van de inwoners primair gericht is op een grotere zichtbaarheid van politie en toezicht op straat. Pas daarna komen aspecten als betere verlichting en herinrichting van openbare ruimtes in beeld. Een vergelijking met een onderzoek uit 1987 onthult een schokkende continuïteit: het Wilhelminapark en het station werden toen al als onveilig ervaren. Wilthagen constateert dat er in de afgelopen veertig jaar weinig wezenlijks is veranderd, wat de urgente vraag oproept of deze keer wel effectieve maatregelen zullen worden genomen. De uitkomsten van het onderzoek raken aan een gevoelig debat binnen de Tilburgse politiek, zoals eerder al bleek uit discussies over de overlast rond het Wilhelminapark. Dit debat draait steevast om de vraag of men moet kiezen voor een strengere handhavingsaanpak of juist voor een meer sociaal gerichte benadering, met meer nadruk op zorg en opvang. Volgens Wilthagen willen de inwoners vooral meer toezicht, maar staat de gemeente voor een lastige uitdaging. De burgemeester geeft aan dat een directe inzet van meer politie niet zomaar mogelijk is, ondanks de duidelijke vraag vanuit de bevolking. Ondertussen worden er wel nieuwe aanpakken uitgeprobeerd, zoals een speciale taskforce rond het Wilhelminapark, maar de effectiviteit daarvan moet nog blijken. Wilthagen is stellig in zijn conclusie: actie is geboden, en wel snel. Hij waarschuwt dat, als de gemeenteorganisatie niet integraal meebeweegt, deze problematiek over tien jaar waarschijnlijk nog steeds actueel zal zijn en er wederom een vergelijkbaar rapport geschreven zal worden





