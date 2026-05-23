Tilburgers felgek in Volendam; Didillon-Hxdold grijpt in strijd om غرفة

Thomas Didillon-Hxdold, doelman van Willem II, steekt vandaag de profpromotie van Tilburg binnen toen hij, na een penalty van FC Volendam, zelf de beslissende strafschop tegenmaakt in Volendam. Hij knalt niet en de Veldtsluiter is weer terug in de Eredivisie.

Willem II-keeper Thomas Didillon-Hxdold is de held van Tilburg. Nadat 'ie eerst een penalty van FC Volendam stopte, ging hij zelf bij de beslissende strafschop achter de bal staan.

De Fransman faalde niet. En dus zijn de Tilburgers weer terug in de Eredivisie.

"Ik schoot tijdens de training al goed", vertelt hij direct na afloop voor de camera bij ESPN. "Voetbal is gewoon een spelletje. Je ziet dat het team een vechtershart heeft. We hebben zo hard gewerkt.

Dit is de promotie van discipline, consistentie en inspanning en elke dag hard werken.

". Na afloop vierde hij samen met de andere spelers een feestje op het veld in Volendam. En dat na een bloedstollende strijd. De verlenging was kunst en vliegwerk.

Iedereen zat helemaal kapot", zegt aanvoerder Justin Hoogma. Voor trainer John Stegeman was het een emotionele middag in Volendam. Hij staat in tranen voor de camera na afloop.

"46 wedstrijden spelen, met veel geblesseerden en dan het zo over de streep trekken: in één woord geweldig. Ik ben echt trots op ze.

". Waarom hij zo emotioneel is?

"Ik moest heel erg aan mijn vader denken, die vorig jaar is overleden. Hij was mijn grootste fan. En mijn zoon is vandaag kampioen geworden. Alles valt samen.

Mijn zoon was vanochtend op het kerkhof en hij stuurde een foto.

'Opa is bij ons'. Vandaar dat ik emotioneel ben. Ik mis hem heel erg en deze is voor hem.

