Tilburger veroordeeld tot celstraf voor grootschalige liefdesfraude via datingwebsites

Een 43-jarige man uit Tilburg is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf nadat hij met fictieve vrouwenprofielen bijna zeven ton heeft opgelicht van tientallen mannen.

De rechtbank heeft onlangs een zware uitspraak gedaan tegen Dennis B., een 43-jarige inwoner van Tilburg , die zich gedurende een langere periode heeft beziggehouden met een geraffineerd systeem van liefdesfraude.

De man maakte gebruik van verschillende datingwebsites om mannen te lokken door zich voor te doen als aantrekkelijke vrouwen. Onder pseudoniemen zoals Stella, Gina en Joke creëerde hij een illusie van romantiek en affectie, waardoor zijn slachtoffers emotioneel afhankelijk van hem werden. Zodra de mannen verliefd waren geworden op deze fictieve personen, begon de manipulatie. Dennis B. stuurde hen naar zijn eigen sekswebsite, waar hij vervolgens begon met het vragen van geldbedragen.

Hij maakte gebruik van allerlei onzinverhalen en emotionele chantage om de mannen te overtuigen geld over te maken. In zijn eigen verklaring gaf hij toe dat hij merkte dat de mannen weinig waarde hechtten aan hun geld zodra ze verliefd waren, wat hij meedogenloos uitbuitte om zijn eigen zakken te vullen. De financiële omvang van deze malafide activiteiten was aanzienlijk.

Hoewel het Openbaar Ministerie tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak sprak over een totaalbedrag van meer dan een miljoen euro, heeft de rechtbank uiteindelijk vastgesteld dat er bewijs is voor een bedrag van bijna zeven ton. Ten minste twaalf mannen zijn slachtoffer geworden van dit plan, waarbij sommige bedragen zelfs in de tonnen liepen. Het proces om tot een veroordeling te komen was echter een langdurig traject. Er zat bijna negen jaar tussen de misdaden en de uiteindelijke uitspraak.

Vanwege deze extreme vertraging, die de redelijke termijn voor een rechtsgang ruimschoots overschrijdt, heeft de rechter besloten de straf te verminderen. De Officier van Justitie had een celstraf van 36 maanden geëist, maar door de procesvertraging kreeg de Tilburger een strafvermindering van een derde, wat resulteerde in een uiteindelijke straf van 24 maanden. Naast de financiële schade is er ook gekeken naar de persoonlijke situatie van de dader. De rechter uitte grote zorgen over de kans op recidive.

Dennis B. kampt namelijk met een zware gokverslaving en lijdt aan depressies, terwijl hij geen stabiel inkomen heeft. Volgens de rechtbank vormt dit een gevaarlijke combinatie, aangezien de behoefte aan geld constant aanwezig is en de dader inmiddels weet hoe eenvoudig het is om via digitale weg grote bedragen te bemachtigen. De situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat de veroordeelde weigerde mee te werken aan het reclasseringsonderzoek en nauwelijks inzicht wilde geven in zijn persoonlijke omstandigheden.

De rechter stelde vast dat Dennis B. de impact van zijn daden op de slachtoffers minimaliseert en onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor het veroorzaakte leed. Om verdere misdaden te voorkomen, heeft de rechter een deel van de straf voorwaardelijk opgelegd. De 24 maanden celstraf bevatten zes maanden voorwaardelijk, in de hoop dat dit als stimulans dient voor een blijvende gedragsverandering.

Daarnaast is hij onderworpen aan een meldplicht bij de reclassering en moet hij ambulante begeleiding volgen om zijn gokverslaving effectief aan te pakken. De financiële afwikkeling is echter slechts een fractie van het gestolen bedrag; hij is veroordeeld tot het betalen van bijna 90.000 euro aan schadevergoeding aan de slachtoffers. Deze zaak onderstreept de gevaren van online datingfraude, waarbij emotionele manipulatie wordt ingezet voor financieel gewin, en de complexiteit van het strafrecht bij langlopende processen





