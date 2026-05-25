Tilburg viert groots Willem II‑promotie op de Heuvel: fans, fansatieke speeches en een emotioneel moment

Tilburg vierde de terugkeer van Willem II naar de Eredivisie met een uitbundige huldiging op de Heuvel, waarin spelers, supporters en burgemeester Fleur Gräper samenkwamen. Terwijl de hitte en enkele brandwonden voor de EHBO‑post zorgden, stonden emotionele dankbetuigingen en een steunbetuiging aan Mounir El Allouchi centraal. De sfeer, de speeches van Finn Stam en John Stegeman, en de eindelijke chant naar de Eredivisie maakten van de dag een onvergetelijk spektakel.

Tilburg vierde maandag met volle overtuiging de promotie van Willem II naar de Eredivisie . Ondanks de snikhete temperaturen stroomde de Heuvel – het centrale plein in het hart van de stad – vol met enthousiaste supporters, spelers en stafleden die zich verzamelden voor een feestelijke huldiging.

De sfeer was ontspannen maar kraakhelder: trommels, vlaggen en het weerklinkende gezang van de fans vulden de lucht. Na een korte officiële ceremonie, waarbij burgemeester Fleur Gräper het promotieschild overhandigde aan trainer John Stegeman en vervolgens aan het team, kwam er een uitbundige sfeer die wekenlang zal blijven nazinderen.

Spelers zoals Finn Stam, Samuel Bamba en keeper Didillon‑Hödl stonden in het midden van de menigte, omringd door hun supporters, en beantwoordden de toejuichingen met een reeks speeches die zowel emotioneel als energiek waren. Stam, die in de finale tegen Volendam het beslissende tweeduizendpunt maakte, sprak vol ontzag over de ongekende opkomst van de fans: "Dit is ongelooflijk. Deze huldiging is groter dan ik dacht, ik heb zoiets nog nooit in Nederland meegemaakt.

Onze supporters hebben zoveel liefde voor de club". De feestelijkheden liepen echter niet zonder incidenten door. Tijdens de aanmoedigingen ontstond er een krachtige golflengte van fakkels die door een aantal aanwezigen werden aangestoken, wat gelukkig maar beperkt bleef tot enkele brandwonden. De EHBO-post kreeg enkele meldingen, maar volgens de officiële dienst verliep alles onder controle en hoefde er niet opgeschaald te worden.

De hitte zorgde er ook voor dat de verschillende vrijwilligers water naar het podium brachten en de deelnemers aanspoortten goed te smeren met zonnebrandcrème. Een jonge supporter, Nino Fonken, werd gezien terwijl hij een torenhoge stapel plastic bekers bij elkaar zocht, niet om ze terug te winnen, maar simpelweg om ze mee naar huis te nemen als herinnering aan de dag. Hij telde uiteindelijk 31 bekers, een getal dat hij als voldoende beschouwde.

Midden in de emoties en het spektakel stond de persoonlijke boodschap van coach John Stegeman aan Mounir El Allouchi. De speler, die recent zijn dochtertje verloor, kreeg een extra moment in de schijnwerpers. Stegeman sprak openlijk over de moeilijke periode die El Allouchi doormaakte en overhandigde het promotieschild aan hem, een gebaar dat zowel steun als erkenning uitstraalde.

"We weten allemaal dat jij het heel erg moeilijk hebt gehad. Mounir, dit is voor jou," zei Stegeman, waarna het team de naam van hun coach luidkeels scande. De supporters sloten af met een gezamenlijke chant voor de nieuwe Eredivisie‑seizoen: "Amsterdam, we komen eraan… Rotterdam, we komen eraan… Eindhoven, we komen eraan!

" Het evenement eindigde met een laatste ronde applaus, een stapel lege bekers die nog steeds op de Heuvel lag en het besef dat de Tricolores nu officieel terug zijn in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie





