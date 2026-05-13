Tijs Velthuis blijft bij PEC Zwolle na seizoen, mogelijk tot 2030

Tijs Velthuis, een centrale verdediger die momenteel gehuurd is van Sparta Rotterdam, zal na het seizoen ook actief blijven bij PEC Zwolle. De Zwollenaren gaan hem definitief overnemen en verlengen de huurcontract tot drie jaar met optie tot verlenging van een jaar.

Dat schrijven onder meer Richting het einde van het winterse transferwindow huurde PEC Zwolle Velthuis tot aan het einde van het seizoen. Het komt tot een langer huwelijk tussen beide partijen, want de Zwollenaren gaan de optie tot koop die bedongen is in de huurconstructie lichten. Daarmee keert Velthuis, die bij Sparta nog een contract tot medio 2028 had, niet terug naar Het Kasteel.gaat het om een contract van drie jaar met de optie deze nog één jaar te verlengen.

Daarmee kan de 24-jarige mogelijk tot medio 2030 vastliggen in Zwolle. Sinds zijn transfer speelde Velthuis tien duels voor PEC Zwolle, waarvan de helft als basisspeler. Sparta ontvangt volgens de krant een kleine transfersom voor de verdediger, maar het is onduidelijk om welk bedrag het gaat. PEC is de zevende profclub waar Velthuis speelt.

Hij maakte in 2012 de overstap van amateurclub Quick '20 naar FC Twente, waarna hij een transfer maakte naar de jeugdopleiding van AZ. Voor beide clubs speelde hij niet in de hoofdmacht en in het seizoen 2022/2023 werd Velthuis verhuurd aan NAC Breda. Daar speelde hij zich in de kijker bij Sparta, maar na één seizoen volgde een Italiaans avontuur bij Salernitana en Sassuolo.

Uiteindelijk keerde hij aan het begin van het seizoen 2025/2026 terug bij Sparta, waar hij drie keer inviel voordat hij naar PEC vertrok.

