Tijmen van Wissing ziet komst van Wout Weghorst naar FC Twente als logische stap

De transfer van Wout Weghorst naar FC Twente lijkt serieuzer dan ooit. Volgens journalist Tijmen van Wissing heeft de club de spits hard nodig om de selectie in de breedte te versterken voor het Europese seizoen.

De geruchtenstroom rondom de toekomst van Wout Weghorst bereikt een kookpunt nu de transfermarkt nadert. Volgens Tijmen van Wissing, journalist bij RTV Oost, ligt de weg voor een overstap van de Ajax-spits naar FC Twente wagenwijd open. De club uit Enschede wordt al maanden in verband gebracht met de fysiek sterke aanvaller, die bekendstaat om zijn tomeloze inzet en winnaarsmentaliteit.

Hoewel er in de wandelgangen ook geregeld buitenlandse clubs worden genoemd die interesse zouden hebben in de diensten van de spits, lijkt een avontuur over de grens op dit moment niet de meest waarschijnlijke optie voor Weghorst. De journalist benadrukt dat de speler in het verleden succesvol heeft samengewerkt met bekende trainers als John van den Brom en Erik ten Hag, wat aangeeft dat hij goed gedijt in een professionele en veeleisende omgeving. Van Wissing stelt verder dat FC Twente er verstandig aan doet om door te pakken. Een club die structureel Europees voetbal wil spelen, kan het zich simpelweg niet veroorloven om afhankelijk te zijn van slechts één of twee spitsen die op leeftijd zijn of fysiek kwetsbaar blijken. Sam Lammers heeft de afgelopen seizoenen aangetoond niet altijd de belastbaarheid te hebben om een volledig programma van 34 wedstrijden in de Eredivisie op het allerhoogste niveau te volbrengen. Daarnaast wijst de journalist op de situatie rondom routinier Ricky van Wolfswinkel. Hoewel Van Wolfswinkel nog steeds van grote waarde is voor het team, tikt hij inmiddels de leeftijd van 38 jaar aan. Het is voor de balans en de breedte van de selectie dan ook essentieel om een jongere, fitte kracht achter de hand te hebben die dezelfde mentaliteit meebrengt als de huidige sterkhouders. De speculaties over een buitenlands avontuur, waaronder een mogelijke transfer naar het Duitse Schalke 04, worden door Van Wissing grotendeels naar het rijk der fabelen verwezen. Hoewel de Duitse club in het verleden interesse zou hebben getoond, is die deur inmiddels weer gesloten. De focus van Weghorst lijkt zich volledig te verplaatsen naar een vervolg in de Nederlandse competitie. Voor FC Twente zou de komst van Weghorst niet alleen een sportieve versterking betekenen, maar ook een signaal afgeven aan de rest van de Eredivisie dat de club uit Enschede serieuze ambities heeft om zich definitief te nestelen in de top van het Nederlandse voetbal. Het is nu wachten op de officiële stappen vanuit de directie van FC Twente om te zien of deze woorden zich daadwerkelijk gaan vertalen in een definitieve overeenkomst voor de Oranje-international





Weghorst tóch niet in beeld bij grote Duitse club: 'Ze hebben andere plannen'Wout Weghorst wordt de afgelopen weken in verband gebracht met Schalke 04, maar volgens de Duitse tak van Sky Sport speelt de Ajax-aanvaller momenteel 'absoluut geen rol' in de overwegingen van de club.

Twente-directeur looft 'bijzondere' Weghorst: 'Dan moet je tevreden zijn in NL'Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, is zeer te spreken over de winnaarsmentaliteit van Wout Weghorst. Volgens de bestuurder zijn er in Nederland te weinig 'echte winnaars'. Weghorst wordt al langere tijd gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Twente.

Jan Streuer prijst Wout Weghorst en wijst op winnaarsmentaliteit in voetbalFC Twente's vertrekkend technisch directeur Jan Streuer benadrukt het belang van winnaars in een team en noemt Wout Weghorst een voorbeeld. Hij spreekt ook lovende woorden over Michal Sadílek en Ramiz Zerrouki en ziet een verschil in mentaliteit tussen Nederlandse en Duitse clubs.

Grote schoonmaak bij Feyenoord: Recorddeals en vertrekkende sterren op komstFeyenoord bereidt zich voor op een ingrijpende transferzomer. De club mikt op recordbedragen voor Givairo Read, Ayase Ueda en Anis Hadj-Moussa, terwijl spelers als Raheem Sterling mogelijk alweer vertrekken.

Wout Weghorst op weg naar FC Twente: Een strategische versterking voor de TukkersRTV Oost-journalist Tijmen van Wissing analyseert de mogelijke transfer van Wout Weghorst naar FC Twente en waarom hij een essentiële toevoeging zou zijn voor de Enschedese selectie.

