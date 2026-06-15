Tijjani Reijnders: Omzetting op het middenveld is een goede beslissing

Tijjani Reijnders is zeer te spreken over de omzetting op het middenveld van Oranje. Hij denkt dat dit een positief effect heeft op het spel van Oranje. Hij denkt dat hij samen met Ryan Gravenberch meer mensen kan bezighouden op het middenveld dan wanneer hij alleen op 10 staat.

Tijjani Reijnders is na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Japan zeer te spreken over de omzetting op het middenveld. In tegenstelling tot de oefeninterlands, speelde Oranje tegen Japan met twee tienen in plaats van twee zessen.

Tegen zowel Algerije als Oezbekistan koos bondscoach Ronald Koeman ervoor om Reijnders als enige aanvallende middenvelder te gebruiken. Daarachter maakten Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch het middenveld compleet. Zondagavond was te zien dat Gravenberch meer naar voren speelde en zo naast Reijnders kwam te staan. De beslissing om het om te gooien is genomen door de technische staf, laat de middenvelder van Manchester City na afloop weten.

We hebben er in de afgelopen dagen op getraind en dat beviel goed. En ik denk dat het ook in deze wedstrijd goed beviel. Volgens Reijnders heeft Oranje baat bij de omzetting op het middenveld. We hebben vandaag ook wel een aantal keer de lange bal gespeeld, maar op de momenten dat we in het spel komen, denk ik dat het net wat beter staat.

Omdat Ryan en ik meer mensen bezig kunnen houden op het middenveld dan wanneer ik alleen op 10 sta. De technische staf van Oranje heeft de beslissing genomen om het middenveld om te gooien. Volgens Reijnders heeft dit besluit goed uitgepakt. Hij denkt dat het middenveld nu beter staat dan in de oefeninterlands.

De lange bal is vaker gespeeld, maar op de momenten dat het middenveld in het spel komt, denkt Reijnders dat het nu beter staat. Hij denkt dat hij samen met Ryan Gravenberch meer mensen kan bezighouden op het middenveld dan wanneer hij alleen op 10 staat. Dit heeft volgens Reijnders een positief effect op het spel van Oranje. Hij denkt dat het middenveld nu beter staat en dat dit een goede beslissing is van de technische staf.

Reijnders denkt dat het middenveld nu beter staat en dat dit een positief effect heeft op het spel van Oranje. Hij denkt dat hij samen met Ryan Gravenberch meer mensen kan bezighouden op het middenveld dan wanneer hij alleen op 10 staat. Dit heeft volgens Reijnders een positief effect op het spel van Oranje. Hij denkt dat het middenveld nu beter staat en dat dit een goede beslissing is van de technische staf





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Tijjani Reijnders Oranje Middenveld Omzetting Ronald Koeman

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