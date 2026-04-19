Tijdelijke doorbraak voor bouw balzaal Witte Huis na uitspraak hof van beroep

Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft de bouwstop op de 400 miljoen dollar kostende balzaal in het Witte Huis opgeschort, waardoor president Trump voorlopig door kan gaan met de werkzaamheden. De eerdere rechterlijke uitspraak die de bouw moest stilleggen, na bezwaren van erfgoedorganisaties en met betrekking tot de benodigde parlementaire goedkeuring, is hiermee tijdelijk tenietgedaan. Er staat echter een nieuwe hoorzitting gepland.

President Trump krijgt tijdelijk groen licht voor de bouw van de kostbare balzaal in het Witte Huis . Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft de bouwstop, die vorige maand door een lagere rechter werd ingesteld, opgeschort. De oorspronkelijke rechter, districtsrechter Richard Leon, had geoordeeld dat de bouw stilgelegd moest worden, omdat de president toestemming van het Amerikaanse parlement nodig zou hebben voor dergelijke ingrijpende verbouwingen aan het historische pand.

Hij benadrukte dat Trump de rol van beheerder vervult en niet de absolute eigenaar is van het Witte Huis, en dat nationale veiligheid geen vrijbrief is voor onwettige activiteiten. Echter, na bezwaar van de regering, die stelde dat het pauzeren van de bouw midden in Washington de nationale veiligheid in gevaar zou brengen, gaf de rechter wel toestemming voor de ondergrondse bouwwerkzaamheden, maar bleef hij het werk aan de 8400 vierkante meter grote balzaal blokkeren. De recente uitspraak van het hof van beroep betekent dat de bouwwerkzaamheden voorlopig doorgang kunnen vinden tot 5 juni, wanneer een nieuwe hoorzitting is gepland. Deze beslissing is een overwinning voor Trump, die eerder openlijk kritiek uitte op rechter Leon. Trump blijft erbij dat hij het recht heeft om de balzaal te bouwen, aangezien de kosten gedekt zouden worden door donaties van particulieren en bedrijven, hoewel de beveiligingskosten wel ten laste van de belastingbetaler komen. De National Trust for Historic Preservation had zich fel tegen de bouwplannen verzet, aangezien zij van mening is dat de monumentale status van de oostvleugel van het Witte Huis beschermd moet worden en dat dergelijke projecten de goedkeuring van het Congres vereisen. De afbraak van de oostvleugel om plaats te maken voor de nieuwe balzaal, die naar verluidt 400 miljoen dollar kost, leidde tot aanzienlijke commotie en weerstand bij organisaties die zich inzetten voor het behoud van historisch erfgoed. Het juridische steekspel rondom de balzaal benadrukt de spanning tussen de uitvoerende macht en de controlemechanismen van de rechtspraak en het Congres, met name als het gaat om grote en potentieel controversiële projecten die het historische hart van de Amerikaanse regering betreffen. De kwestie werpt ook vragen op over de financiering van dergelijke projecten en de transparantie van de besluitvorming binnen het Witte Huis. De interim-goedkeuring van het hof van beroep geeft Trump de ruimte om verder te bouwen, maar de definitieve uitkomst blijft onzeker en zal afhangen van de verdere juridische procedures en de uiteindelijke beslissing van de rechterlijke macht. De president heeft zijn visie op de balzaal gepresenteerd als een noodzakelijke faciliteit voor toekomstige presidenten en wereldleiders, bedoeld om een veilige en beveiligde omgeving te bieden voor grote bijeenkomsten, wat hij beschouwt als een integraal onderdeel van de presidentiële functie en de internationale diplomatie. De impact op het historische karakter van het Witte Huis en de mogelijke precedentwerking van dergelijke bouwprojecten blijven echter belangrijke aandachtspunten voor zowel erfgoedorganisaties als het publiek





Trump Witte Huis Balzaal Hof Van Beroep Bouwstop

