Tienerdochter aangehouden na dood van ouders in Meerstad

Een 53-jarig echtpaar uit Meerstad is in hun woning vermoord. Hun tienerdochter is gearresteerd en zit in beperking. De gemeenschap reageert geschokt en scholen organiseren een ondersteuningsmoment.

Het echtpaar dat vannacht dood is aangetroffen in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad , is door een misdrijf om het leven gekomen. Zowel de man als vrouw was 53 jaar oud.

De politie heeft hun tienerdochter aangehouden. Het minderjarige meisje zit in beperking, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Burgemeester Roelien Kamminga heeft gereageerd op het drama in de Groningse wijk: 'Het is een tragische gebeurtenis. Mijn gedachten gaan uit naar familie, vrienden en bekenden van het echtpaar.

' De twee scholen en het kindcentrum in Meerstad houden vrijdagochtend een gezamenlijk inloopmoment om kinderen, ouders en verzorgenden te ondersteunen. Daarbij zijn ook deskundigen van de GGD Groningen en mogelijk ook Slachtofferhulp aanwezig. De scholen benadrukken erbij dat het moment niet is bedoeld om meer informatie te verstrekken over de gebeurtenissen.

'Wij beschikken, net als u, uitsluitend over de informatie die op dit moment bekend is. ' Ook laten de organisaties weten dat de Avondvierdaagse-wandeling in de wijk vanavond doorgaat. 'Tegelijkertijd begrijpen we dat ieder gezin hierin een eigen afweging maakt.





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