Tienduizenden huizen toch gebouwd ondanks overvol stroomnet. Voor vele honderden nieuwbouwprojecten in de provincie Utrecht is er goed nieuws: ze kunnen doorgaan, ook al zit het stroomnet overvol.

Netbeheerder Stedin heeft naar buiten gebracht welke projecten in principe door kunnen gaan. Het gaat om bijna 800 bouwprojecten met in totaal meer dan 50.000 woningen. Eerder garandeerde Stedin dat er minstens 35.000 nieuwbouwhuizen een stroomaansluiting kunnen krijgen. Volgens een woordvoerder van Stedin passen deze extra huizen "in de afspraken die we hebben gemaakt in Utrecht".

Op de lijst staan ook nog projecten in gebieden waar het stroomnet wat minder vol zit, zoals Vijfheerenlanden en de omgeving Veenendaal. Onder de projecten die gewoon een stroomaansluiting krijgen, zijn grote, bekende projecten verspreid over de provincie. Het zijn projecten die al ver zijn en die voor april 2029 kunnen starten met de bouw. In een groot deel van de provincie zijn nieuwe stroomaansluitingen vanaf 1 juli tijdelijk niet meer mogelijk, maar concrete woningbouwprojecten kunnen wél doorgaan.

De meeste woningen op de lijst worden gebouwd in Utrecht. Dat komt vooral door grote bouwprojecten als de Merwedekanaalzone in Utrecht (4250 woningen), het project Groenewoud in Papendorp (circa 1200 huizen) en het Archimedeskwartier in het oosten van de stad, met 877 woningen. Maar ook grote projecten bij bijvoorbeeld de Galgenwaard, in Leidsche Rijn en in de Cartesiusdriehoek staan op de lijst. In Nieuwegein krijgen 744 huizen in het project City West gewoon een stroomaansluiting.

Ook honderden woningen in het project Rijnhuizen in die plaats zijn verzekerd van een stroomaansluiting. Dat geldt ook voor 580 huizen in het project de IJsseloevers in IJsselstein. In Amersfoort staan onder meer 650 woningen op het terrein van de Wagenwerkplaats op de lijst, net als 286 woningen in het nieuwe project Bovenduist in Amersfoort-Noord. Er zijn ook veel kleine projecten die verzekerd zijn van een gewone stroomaansluiting.

Bijvoorbeeld een bouwproject aan de Jachtlaan in Bilthoven met zes woningen, een project aan de Binnentuin in Houten met zes huizen en projecten aan de Traaij in Driebergen, met in totaal vijftien huizen. Er gelden voor de projecten wel extra voorwaarden, zegt netbeheerder Stedin. Zo moeten projectontwikkelaars uiterlijk 1 april 2029 alle benodigde zaken ingediend hebben. Ook moet de bouw uiterlijk op die dag starten.

Het stroomnet in grote delen van de provincie Utrecht is overvol, doordat er steeds meer elektriciteit wordt gevraagd voor bijvoorbeeld warmtepompen, laadpalen en inductiekookplaten. Uitbreiding van het stroomnet is noodzakelijk en gebeurt ook. Maar om de problemen echt op te lossen, moeten bijvoorbeeld hoogspanningsstations worden uitgebreid. Dat zijn lange, ingewikkelde trajecten





