Tien jaar vertraging: De bittere strijd om de stoep van de Bloemendoos

Een ondernemer in Den Haag strijdt al jaren tegen de gemeente over de herinrichting van het Willem Royaardsplein, waarbij de veiligheid van ouderen en de breedte van de stoep centraal staan.

Al meer dan tien jaar kampen de bewoners en ondernemers van het Willem Royaardsplein in Den Haag met een herinrichtingsproject dat simpelweg niet van de grond komt.

Wat in theorie een broodnodige verbetering van de openbare ruimte zou moeten zijn, is in de praktijk uitgegroeid tot een slepende kwestie vol bureaucratische hindernissen en juridische strijd. Centraal in dit conflict staat Ron van den Hoogenband, de eigenaar van de geliefde bloemenkiosk de Bloemendoos in de wijk Benoordenhout, gelegen in het stadsdeel Haagse Hout. Voor Ron is de strijd tegen de gemeente en de projectontwikkelaar inmiddels bijna een tweede baan geworden.

Hij vergelijkt zijn positie met die van Asterix en Obelix die het opnemen tegen de machtige Romeinen; een kleine, onvermoeibare ondernemer die probeert stand te houden tegenover de overweldigende macht van het stadsbestuur. De kern van zijn zorgen ligt bij de veiligheid van zijn klanten, in het bijzonder de ouderen in de buurt.

Volgens Ron is de huidige situatie onhoudbaar omdat er veel en hard gefietst wordt over de stoep voor zijn kiosk, precies op de plek waar senioren rustig hun bloemen willen bekijken of simpelweg willen passeren. Uit pure noodzaak heeft hij zelf bordjes geplaatst om de veiligheid te verhogen, maar hij pleit voor een structurele oplossing waarbij de ruimte voor zijn kiosk ruim genoeg blijft om ongelukken te voorkomen.

Zijn standpunt wordt gesteund door een aanzienlijke groep buurtbewoners; hij heeft maar liefst 350 handtekeningen verzameld van mensen tussen de tachtig en honderd jaar oud die hem in zijn strijd steunen. De discussie over de exacte inrichting van de doorgang voor de bloemenkiosk is tijdens een recente raadsvergadering opnieuw opgelaaid. Wethouder Klaas Verschuure van D66 stelt dat de plannen juist verbetering brengen.

Volgens hem zullen de fietsnietjes verdwijnen en wordt het plein zodanig heringericht dat fietsers niet langer de stoep op zullen komen. Ron is het hier echter radicaal mee oneens. Hij wijst op de plannen voor de uitbreiding van het kopgebouw tegenover zijn kiosk. In zijn optiek zal deze uitbreiding direct ten koste gaan van de beschikbare stoepruimte, waardoor de plek van de huidige fietsnietjes effectief verdwijnt en de doorgang smaller wordt.

Dit zou er volgens hem toe leiden dat fietsers alsnog over de resterende stoepruimte zullen gaan rijden, wat de veiligheidssituatie voor de ouderen niet verbetert, maar mogelijk zelfs verslechtert. Deze patstelling zorgt voor grote irritatie, niet alleen bij de ondernemer, maar ook binnen de gemeenteraad zelf. Hoewel een meerderheid van de raadsleden eerder had gestemd voor een aanpassing van het bestemmingsplan om voldoende ruimte voor de doorgang te garanderen, is er nu onenigheid over de feitelijke uitvoering van deze aanpassing.

De politieke spanning is voelbaar, waarbij raadsleden zoals Rutger de Ridder van de VVD fel kritiek leveren op de interpretatie van het college. De Ridder benadrukt dat de uitstalling van de bloemen buiten de kiosk expliciet meegenomen had moeten worden in de berekening van de doorgang. De gemeente stelt echter dat het amendement juridisch niet houdbaar is omdat de term uitstallingsruimte niet letterlijk was benoemd in de tekst.

Voor het college is het naderhand vrij interpreteren van een amendement simpelweg niet mogelijk. Deze rigide juridische houding wekt woede bij diverse partijen. De SP roept op om de ondernemer serieus te nemen, terwijl Hart voor Den Haag, in de persoon van raadslid Abdoel Haryouli, stelt dat de bedoeling van het amendement klip en klaar was en dat de gemeente nu simpelweg moet handelen.

Ook het CDA spreekt zijn wens uit voor een einde aan de jarenlange onrust en een stop op de versmalling van de doorgang. Ondertussen blijft de definitieve uitvoering in de wacht staan, aangezien er diverse zaken lopen bij de Raad van State. Pas wanneer de hoogste rechter eind dit jaar uitspraak doet, zal er duidelijkheid komen over de herinrichting.

Wethouder Verschuure heeft aangegeven dat hij in gesprek wil gaan met de eigenaar van de Bloemendoos om te kijken naar tijdelijke veiligheidsmaatregelen, al waarschuwde hij tegelijkertijd dat hij geen ijzer met handen kan breken





