Tickets voor Iraanse supporters ingetrokken voor WK 2026 in Noord-Amerika

De Iraanse voetbalbond kondigt aan dat de voor supporters gereserveerde tickets voor het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico onverwacht zijn ingetrokken. De bond wijst de Verenigde Staten als mogelijk verantwoordelijke aan, terwijl FIFA en de VS nog niet hebben gereageerd. Het besluit komt op het laatste moment en leidt tot grote teleurstelling onder fans.

De Iraanse voetbalbond heeft gemeld dat de tickets voor het WK voetbal in de Verenigde Staten , Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken.

Volgens de bond is het nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit eigenlijk heeft genomen, maar zij geven de Verenigde Staten de schuld, een land waar Iran momenteel in een geopolitieke spanningen mee verkeert. De FIFA en de VS hebben tot nu toe nog niet publiekelijk gereageerd op deze beschuldigingen. De Iraanse voetbalbond spreekt er schande van dat het besluit op het allerlaatste moment wordt genomen, waardoor veel fans hun reeds gemaakte plannen naar de wedstrijden moeten annuleren.

In een officiële verklaring benadrukt de bond dat veel Iraanse voetbalfans, die vertrouwen hadden in de officieel aangekondigde procedure om tickets te verkrijgen, al concrete voorbereidingen hadden getroffen om de WK-wedstrijden in Noord-Amerika bij te wonen. De verdeling van tickets voor een WK wordt over het algemeen beheerd door de wereldvoetbalbond FIFA. Volgens het vaste toewijzingsbeleid geeft FIFA acht procent van alle beschikbare tickets voor elke wedstrijd toe aan de deelnemende landen.

Die tickets kunnen de nationale voetbalbonden vervolgens zelf verdelen onder hun eigen supporters, vaak via officiële ticketskanalen. Het is precies deze toegewezen periode van tickets die volgens de Iraanse voetbalbond nu is ingetrokken. De bond stelt dat de tickets die voor hun supporters bestemd waren, onverklaarlijk zijn teruggetrokken, wat leidt tot grote teleurstelling en verwarring binnen de Iraanse voetbalcommunity.

De exacte reden en de partij die Verantwoordelijk is voor deze intrekking zijn nog niet duidelijk, maar de timing - slechts enkele dagen voor het begin van het toernooi - wordt als bijzonder problematisch gezien. Het WK voetbal 2026, gezamenlijk georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico, begint op donderdag met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Iran is geplaatst in Groep F en zal hun eerste groepsfase wedstrijd spelen op 16 juni tegen Nieuw-Zeeland.

Vervolgens staan er twee andere cruciale duels gepland: op 21 juni tegen België en op 27 juni tegen Egypte. Voor deze onderlinge confrontaties hadden veel Iraanse supporters gehoopt live aanwezig te kunnen zijn in de stadions, mede dankzij de door FIFA toegewezen tickets. De plotselinge intrekking betekent dat een groot deel van die supporters nu niet meer kan reizen, tenzij er op het allerlaatste moment een oplossing wordt gevonden.

De Iraanse voetbalbond heeft hun teleurstelling geuit en vraagt om duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor deze beslissing, en of er nog mogelijkheden zijn om de situatie te herstellen voordat het toernooi van start gaat





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