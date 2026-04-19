Tibor Del Grosso: Van Ongeluksmomenter op de Kasseien tot Verrassende Outsider in de Amstel Gold Race

Tibor Del Grosso, de 22-jarige Nederlandse wielrenner, staat zondag plotseling in het middelpunt van de belangstelling voor de Amstel Gold Race. Zijn opmerkelijke optreden tijdens Parijs-Roubaix, waar hij Mathieu van der Poel bijstond na een lekke band, zette hem op de kaart. Nu, na een overwinning in de NXT Classic, wordt hij gezien als een outsider voor zijn debuut in de prestigieuze Nederlandse klassieker. Del Grosso, die zijn carrière deels vanuit het veldrijden ontwikkelde, koos voor Alpecin-Premier Tech vanwege de flexibiliteit om beide disciplines te combineren, een aanpak die steeds meer jong Nederlands talent aantrekt.

In de hectiek van Parijs-Roubaix , waar de iconische kasseistroken van het Bos van Wallers menige droom doen verpulveren, maakte de 22-jarige Tibor Del Grosso op een onverwachte manier naam. Terwijl Mathieu van der Poel, de Nederlandse vedette, na pech terugkeerde naar zijn eigen fiets, schoot Del Grosso te hulp. Met behendigheid wisselde hij het voorwiel van Van der Poel, een geste die de kopman enigszins in de wedstrijd hield.

Het lot had echter nog een venijnige wending in petto: nog geen twee minuten later reed Van der Poel lek op het wiel van Del Grosso zelf. Een scène die Del Grosso achteraf omschrijft als een 'shitshow', hoewel hij beseft dat zijn eigen kansen op succes in die kasseistrook, waar hij als vierde opdraaide, daarmee ook vervlogen waren. Het incident, hoe teleurstellend ook voor zijn eigen wedstrijd, plaatste hem wel in de schijnwerpers en toonde zijn bereidheid om in dienst van de ploeg te rijden, zelfs op het zwaarste terrein. Een week na de hel van Roubaix, staat Del Grosso echter niet langer in de schaduw, maar in de volle zon als potentiële verrassing in de Amstel Gold Race. Zijn recente zege in de NXT Classic, die hij zelf omschrijft als een 'mini-Amstel Gold Race', bewijst dat zijn kwaliteiten, met name op korte, opeenvolgende klimmetjes, uitstekend aansluiten bij het parcours van de klassieker. Voor het eerst in zijn carrière zal hij zondag aan de start staan van de Amstel Gold Race, een droom die voor veel jonge renners geldt. Maar Del Grosso's palmares bevat meer dan alleen zijn huidige wegcapaciteiten. Zijn achtergrond in het veldrijden, waar hij aanzienlijke successen boekte, waaronder twee nationale titels bij de elite en een wereldtitel bij de beloften, heeft hem ongetwijfeld de technische vaardigheden en de veerkracht meegegeven die nodig zijn in het wielrennen. Zijn overwinning op wereldkampioen Wout van Aert in een sprint in Heusden-Zolder in 2025 was een teken aan de wand, een prestatie die vergeleken werd met de legendarische sprintzege van Van der Poel op Van Aert in de Ronde van Vlaanderen van 2020, in hetzelfde tenue van dezelfde ploeg. Deze multidisciplinaire aanpak is kenmerkend voor een nieuwe generatie Nederlandse talenten die via ploegen als Alpecin-Premier Tech de WorldTour betreden, een model dat zich onderscheidt van de meer traditionele paden via Nederlandse WorldTeams. De keuze voor Alpecin-Premier Tech was voor Del Grosso dan ook logisch. Hij benadrukt dat de ploeg een sterke combinatie van veldrijden en wegwielrennen biedt, een aanpak die veel jong talent aantrekt. Naast Van der Poel en Puck Pieterse, is Del Grosso een van de prominente figuren die dit Nederlandse talent faciliteren. Ook het 20-jarige toptalent Senna Remijn, die eveneens debuteert in de Amstel Gold Race, maakte via deze Belgische ploeg zijn WorldTour-debuut. Remijn deelt Del Grosso's ervaringen en benadrukt het belang van de vrijheid die Alpecin-Premier Tech biedt. Hij vertelt dat andere ploegen hem aanvankelijk dwongen te kiezen tussen veldrijden en wegwielrennen, een dealbreaker voor hem. De speelse cultuur binnen Alpecin-Premier Tech, waar renners zoals Del Grosso en Pieterse ook op sociale media hun behendigheid tonen met bijvoorbeeld wheelies, draagt bij aan een positief imago en de ontwikkeling van de renners. Zelfs in wedstrijden durft Del Grosso soms zijn creativiteit te tonen, zoals hij deed in de Strade Bianche door op één wiel te klimmen na het volbrengen van zijn taak. Hoewel deze acties soms op online kritiek stuiten van mensen die het als onprofessioneel beschouwen, benadrukt Del Grosso dat plezier in de sport behouden essentieel is en dat het niet ten koste gaat van zijn serieuze inzet. Het doel blijft voorop rijden, maar als de taak volbracht is, mag het plezier niet ontbreken. Dit verklaart mede waarom Del Grosso, ondanks zijn nog prille carrière, een renner is om in de gaten te houden, zowel voor zijn prestaties op de fiets als voor zijn unieke benadering van de sport





Tibor Del Grosso Amstel Gold Race Parijs-Roubaix Mathieu Van Der Poel Alpecin-Premier Tech

