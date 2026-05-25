Tian Nai Koren (16) mag debuteren voor nationale ploeg van Slovenië

Tian Nai Koren (16) heeft maandag bijzonder nieuws ontvangen. Het 16-jarige toptalent van Club Brugge mag zich namelijk op gaan maken voor interlandvoetbal. Bondscoach Boštjan Cesar riep Koren op voor de nationale ploeg van Slovenië.

In de zomer van 2025 plukte Club Brugge Koren weg uit zijn geboorteland. In Slovenië kreeg de aanvallende middenvelder zijn opleiding bij NK Maribor, waarna Blauw-Zwart destijds 1,2 miljoen euro betaalde om de middenvelder naar België te halen. Dit seizoen maakte Koren vooral zijn minuten bij Club NXT, het tweede elftal van de Belgische topclub, in de Challenger Pro League en in de UEFA Youth League.

In de Challenger Pro League scoorde hij één keer en gaf hij twee assists in 22 duels. Europees was hij in elf wedstrijden goed voor twee goals en twee assists. Met de jonkies van Club Brugge haalde Koren zelfs de finale van de Youth League. Bij Club Brugge heeft hij zijn debuut in de A-ploeg nog niet gemaakt, maar binnenkort kan hij dus wel debuteren voor het eerste elftal van de nationale ploeg van zijn land.

Slovenië wist zich niet te plaatsen voor het WK voetbal, maar speelt de komende tijd wel nog twee oefeninteralls tegen Cyprus en Kroatië





