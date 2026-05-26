Thymen Arensman verliest tijd op Gall en Hindley in slotklim naar Carì

Thymen Arensman maakte een ijzersterke indruk op de slotklim naar Carì, maar verloor door het eindsprintje op de top en de bonificaties toch een paar seconden op zijn concurrenten Felix Gall en Jai Hindley. Afonso Eulàlio zakt van plek twee naar plek vijf.

Afonso Eulàlio zakt van plek twee naar plek vijf. Giulio Pellizzari valt weg uit de top tien en daardoor keert Egan Bernal juist terug op plek tien. Vanochtend stond Giulio Pellizzari nog zesde, met zicht op het podium. Na vandaag kan daar een dikke streep door.

Hij komt in het wiel van ploeggenoot Mick van Dijke en in gezelschap van onder anderen Enric Mas en Simone Consonni op 18.06 van winnaar Jonas Vingegaard boven. Egan Bernal, toch een voormalig winnaar van de Tour én de Giro, speelde vandaag een hoofdrol door tempo te maken voor Thymen Arensman op de slotklim. Thymen is een geweldig groot talent, die nog veel mooie jaren tegemoet gaat, aldus Bernal bij Eurosport. Het is een eer om voor hem te werken.

Vier aankomsten bergop, vier zeges voor Jonas Vingegaard. Mijn ploeggenoten en ikzelf waren heel gemotiveerd om in het roze een rit te winnen, aldus de Deen, die opvallend veel Deense fans langs de kant had vandaag. We kozen meteen voor vandaag, zodat we nog een kans zouden hebben als het zou mislukken. Mijn team heeft het weer geweldig gedaan.

Ze hebben de koplopers geen kans gegeven en daarna op de klim de groep uitgedund. Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Twee jaar geleden besloot Tadej Pogacar de Giro met zes ritzeges en de eindzege. Evenaring van die zes van Pogacar zitten niet in zijn hoofd.

Nee, ik bekijk het dag voor dag. We zullen zien wat er gebeurt. Op 3.04 van de winnaar komt Afonso Eulálio boven met Wout Poels. De Nederlander wint het sprintje en pakt zo weer een toptien-klassering in deze Giro.

Eulálio verliest net geen twee minuten op Gall, Hindley en Arensman en zal zakken naar plek vijf in het klassement. Bij de achtervolgers zijn ook de zes en vier bonificatieseconden belangrijk. En die zijn voor nummer twee Gall (zes seconden) en drie Hindley (vier seconden). Arensman rijdt een ijzersterke rit, wordt vierde, maar levert dus toch wat in op zijn concurrenten. 1,5 km | Aanval Arensman!

Op 1,5 kilometer van de top valt Thymen Arensman aan! Hij krijgt Felix Gall mee in zijn wiel, maar de Oostenrijker moet op zijn tanden bijten! Ook Hindley kan volgen, de rest niet. De huidige nummer twee Eulálio verliest niet veel tijd trouwens.

Hij rijdt op 2.14 achter Vingegaard in gezelschap van Wout Poels. Waarom Poels nu de benen niet spaart is niet helemaal duidelijk. Jonas Vingegaard is een minuut weggereden bij zijn concurrenten. Daar gaat het om de podiumplaatsen: Gall heeft slechts 0.13 voorsprong op Arensman en 0.53 op Hindley.

Jonas Vingegaard is ontketend. Hij rijdt in anderhalve kilometer al 0.42 weg bij Gall, die zelfs wordt ingerekend door de groep met Arensman. Daarin maakt Bernal tempo voor zijn Nederlandse ploeggenoot. Hindley en ook Piganzoli - hersteld van zijn inspanning om Vingegaard te lanceren - heeft zijn karretje aangehaakt.

Daar is de aanval van Vingegaard! Gall sputtert nog even tegen, maar als de Deen uit het zadel gaat is ook de Oostenrijker gezien. Arensman deed geen poging om te volgen: hij kiest zijn eigen tempo en lijkt te wachten op Bernal. Hindley blijft in het wiel van de Nederlander.

Er zijn nog maar acht renners over. Wat zeggen we, zes. Want nu moeten ook Gee en Storer lossen. Achter Piganzoli zien we alleen nog Vingegaard, Gall, Bernal, Arensman en Hindley!

Visma-Lease a Bike is weer een knap staaltje ploegenspel aan het tonen op deze slotklim, al is de kopbeurt van Sepp Kuss van een kilometer wel wat klein. Davide Piganzoli neemt het tempo over en meteen zien we de een na de ander lossen: Rondel bijvoorbeeld, maar ook alle helpers van Felix Gall. Arensman heeft Bernal nog bij zich.

Terwijl koploper Chris Harper wordt ingerekend door de mannen van zijn oude ploeg - met Victor Campenaerts op kop - moet voormalig rozetruidrager Afonso Eulàlio lossen uit het peloton. De nummer twee gaat een duikeling maken in het klassement, Arensman wordt virtueel derde. Opeens zien we Giulio Pellizzari lossen door het tempo van zijn eigen ploeggenoten. De nummer zes van het klassement was ziek, bleek zaterdag toch hartstikke goed bergop en zei vanochtend nog dat hij richting podium wilde.

Maar zo gaat dat niet lukken natuurlijk. In het peloton zien we opeens de mannen van Red Bul-Bora-Hansgrohe - met Mick van Dijke - aan kop voor hun kopmannen Hindley en Pellizzari. Wat zijn ze van plan? Chris Harper wil graag de 6 boniseconden (en de premie van 1.500 euro) bij de Red Bull Kilometer en demarreert uit het wiel van Einer Rubio.

Dat lukt hem ook en zo begint hij in zijn eentje aan de slotklim. Rubio pakt vier seconden en voor de laatste twee bonificatieseconden wordt ook niet gesprint. Filippo Magli (Bardiani) is namelijk gedemarreerd, niet voor de seconden maar wel voor de punten in het kleinere tussensprintklassement. En toen waren er nog twee koploper





Stoïcijnse Arensman wil niet praten over Giro-podium: 'Ben daar niet mee bezig'Thymen Arensman wil in de Giro zo min mogelijk met de pers praten. Op de rustdag gaf de nummer vier van het klassement toch een online persconferentie.

