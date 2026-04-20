Thymen Arensman toont aanvalslust in openingsrit Ronde van de Alpen

Thymen Arensman keert sterk terug na blessureleed met een aanvallende koers in de Ronde van de Alpen, waar hij net naast de zege greep.

Thymen Arensman heeft bij de start van de prestigieuze Ronde van de Alpen direct zijn uitstekende vorm en aanvallende ingesteldheid onderstreept. De Nederlandse wielrenner, die bekendstaat om zijn klimcapaciteiten en tactisch inzicht, toonde zich vanaf de eerste meters zeer actief in het peloton. Tijdens de openingsetappe, die plaatsvond in de nabijheid van Innsbruck, zocht Arensman naar een manier om het verschil te maken op het geaccidenteerde terrein.

Met een gedurfde aanval in de glooiende laatste kilometers leek de renner van Ineos-Grenadiers lange tijd op weg naar een stunt. Hij wist een serieus gat te slaan ten opzichte van de achtervolgende groep, maar in de absolute slotfase bleek de tegenstand onverzettelijk. Op slechts tweehonderd meter van de meet werd Arensman door het aanstormende peloton gegrepen, waardoor hij uiteindelijk als elfde over de finish kwam in een koers die voor hem nog veel perspectief biedt. De overwinning in de rit ging uiteindelijk naar de Italiaan Tommaso Dati, die in een spannende sprint Tom Pidcock wist te kloppen. Voor Pidcock, de teamgenoot van Arensman, dient deze wedstrijd in de Alpen vooral als een cruciale voorbereiding op het aanstaande Luik-Bastenaken-Luik. De etappe zelf was er een van 144,3 kilometer met in totaal 1.700 hoogtemeters, waarin een vroege vlucht van drie renners aanvankelijk de ruimte kreeg. De voorsprong liep op tot maximaal vijf minuten, maar naarmate de koers vorderde en de beklimming naar Götzens werd aangevat, smolt dit verschil als sneeuw voor de zon. Zodra de vluchters waren ingerekend, nam de formatie van Ineos-Grenadiers resoluut de regie in handen. Met een strak tempo werd het peloton uitgedund en de aanval van Arensman op vier kilometer van het einde perfect gelanceerd, een actie die de ambitie van de Nederlander voor dit seizoen direct duidelijk maakt. Voor Thymen Arensman is de vijfdaagse Ronde van de Alpen zijn eerste officiële competitie sinds de Tirreno-Adriatico. Die wedstrijd verliep voor hem met wisselend succes; hij opende daar met een indrukwekkende tweede plaats in een tijdrit, maar moest het toernooi voortijdig beëindigen vanwege fysieke ongemakken na een vervelende valpartij in de gravelrit. Nu hij volledig hersteld lijkt, kijkt hij vooruit naar een druk seizoen. De Ronde van de Alpen dient als ideale opmaat naar de Giro d'Italia, die op 8 mei van start gaat, en de Tour de France. Vorig jaar bewees Arensman in de Tour dat hij zich bergop met de absolute wereldtop kan meten door twee zware bergetappes op zijn naam te schrijven. Ook dit jaar is de concurrentie groot, met onder anderen Michael Storer, die vorig jaar de leiderstrui van Arensman afpakte, wederom aan de start. De komende etappes zullen uitwijzen of Arensman zijn goede benen kan verzilveren met een ritzege of een sterk eindklassement





Thymen Arensman Ronde Van De Alpen Ineos-Grenadiers Wielrennen Giro D'italia

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beau van Erven Dorens denkt op Italiaanse berg na over toekomst op tv: 'Ik ben ontheven uit mijn rol als talkshowhost'Beau van Erven Dorens (55) neemt letterlijk afstand om na te denken over zijn toekomst na zijn 'ontheffing' als talkshowhost van 'RTL Tonight'. Hoog in de Alpen blikt de presentator in zijn Mezza-column voor het AD terug op zijn tijd in de studio en kijkt hij vooruit naar wat nog komt.

Read more »

Buis verliest zege in laatste ronde aan teamgenoot Fleerackers na regenonderbrekingJeffrey Buis moest in de laatste ronde van de Sportbike race op het TT Circuit de overwinning aan zijn Belgische teamgenoot Ferre Fleerackers laten, nadat een plotselinge regenval hem eerst naar de leiding bracht maar de opdrogende baan hem uiteindelijk fataal werd. Matteo Vannucci eindigde als tweede. Buis schuift desondanks op naar de tweede plaats in het WK-klassement.

Read more »

Jeffrey Buis moet na doldrieste race op TT Circuit genoegen nemen met derde plaatsAls leider ging hij de laatste ronde in en dat bleek geen

Read more »

Baasje kan operatie aangereden kat Ollie niet betalen, dierenambulance komt in actieBij Dierenambulance De Ronde Venen, Amstelland en Stichtse Vecht is gisteren een kat met een gebroken kaak binnengebracht. De baasjes hebben geen geld voor een operatie.

Read more »

Kat Ollie aangereden en heeft gebroken kaak, baasje kan operatie niet betalenBij Dierenambulance De Ronde Venen, Amstelland en Stichtse Vecht is gisteren een kat met een gebroken kaak binnengebracht. De baasjes hebben geen geld voor een operatie.

Read more »

Arensman toont aanvalslust in openingsrit Ronde van de AlpenThymen Arensman keert sterk terug na blessureleed met een gewaagde aanval in de eerste etappe van de Ronde van de Alpen, waar hij nipt werd ingelopen in de slotfase.

Read more »