Thuiszorgorganisatie Derman Thuiszorg moet stoppen na ernstige misstanden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de thuiszorgorganisatie Derman Thuiszorg, die zich richt op Turkse en Marokkaanse ouderen, verplicht haar werkzaamheden te staken vanwege ernstige en aanhoudende tekortkomingen. Er zijn schrijnende omstandigheden aangetroffen, waaronder overdatum medicatie, gebrek aan hygiëne en onbetrouwbare rapportages. Nieuwe cliënten mogen niet worden aangenomen en bestaande cliënten moeten binnen vier weken worden overgeplaatst. Een woonzorgcentrum in De Steeg is per direct gesloten.

Na een reeks van ernstige en aanhoudende tekortkomingen is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) genoodzaakt in te grijpen bij thuiszorgorganisatie Derman Thuiszorg . Deze organisatie, die zich richt op de zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen en actief is in onder andere Soest en Arnhem, moet per direct stoppen met haar werkzaamheden. De IGJ had de organisatie al eerder, in 2023 en 2024, gewezen op tekortkomingen, maar deze bleken niet te zijn verholpen. Een onaangekondigd bezoek in februari van dit jaar legde opnieuw schrijnende omstandigheden bloot. De inspectie trof situaties aan die verre van acceptabel waren, waarbij de zorgkwaliteit ernstig in het gedrang kwam. Zo werd geconstateerd dat een werknemer uitsluitend bezig was met schoonmaken, terwijl de cliënt persoonlijke zorg nodig had. Bovendien kreeg een cliënt met dementie medicijnen die al weken over de datum waren, een direct risico voor de gezondheid van de kwetsbare oudere. De misstanden waren niet beperkt tot een enkel incident; vrijwel alle onderzochte gebieden vertoonden onvoldoende scores. De inspecteurs ontvingen alarmerende signalen dat rapportages gefabriceerd werden, mogelijk zelfs met behulp van kunstmatige intelligentie. In de dossiers kwamen rapportages voor op naam van medewerkers die verklaarden de betreffende cliënten helemaal niet te kennen en feitelijk op een andere locatie te opereren. Dit roept ernstige vragen op over de integriteit van de verslaglegging en de daadwerkelijke zorgverlening.

Verder constateerden de inspecteurs ernstige tekortkomingen in de basishygiëne. Zorgverleners bleken hun handen niet te wassen voor of na het verlenen van persoonlijke verzorging, wat een significant infectierisico met zich meebrengt. Desalniettemin droegen medewerkers sieraden tijdens het uitvoeren van de zorg. Op de vraag hierover gaf een medewerker aan dat het ging om ‘gouden sieraden’, een reactie die de ernst van de situatie bagatelliseerde en getuigde van een gebrek aan professioneel besef. Ook de communicatie en transparantie vanuit Derman Thuiszorg schoten ernstig tekort. De organisatie beweerde aangesloten te zijn bij een externe klachtencommissie, maar na verificatie door de inspectie bleek deze claim niet te kloppen. Het bestuur weigerde bovendien cruciale informatie te delen met de inspectie betreffende de inzet van personeel en de zorgprofielen van cliënten. Dit gebrek aan medewerking bemoeilijkte het beoordelen van de daadwerkelijke zorgkwaliteit en de naleving van de wettelijke vereisten.

De IGJ heeft op basis van de ernst van de situatie een formele aanwijzing opgelegd. Dit is een ingrijpende maatregel die Derman Thuiszorg verplicht stelt de zorg onmiddellijk te verbeteren. Tot die tijd is het de organisatie verboden nieuwe cliënten aan te nemen. Bestaande cliënten moeten binnen vier weken worden overgeplaatst naar andere zorgverleners, om zo de continuïteit van zorg te waarborgen en verdere risico's te vermijden.

De consequenties van de ingreep zijn ingrijpend. Op de website van Derman Thuiszorg wordt vermeld dat er vanaf april 2026 geen diensten meer geleverd zullen worden. RTV Utrecht heeft getracht commentaar te krijgen van het bedrijf, maar dit bleef uit. Een medewerker gaf aan dat het bedrijf niet met de nieuwsmedia spreekt. Naast de vestiging in Soest, betekent dit ook het einde van de zorgverlening in Gelderland. In De Steeg had Derman Zorg een woonzorgcentrum dat eveneens per direct is gesloten. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden nam deze drastische maatregel, omdat hij niet wilde afwachten tot de gestelde termijn van vier weken voor overplaatsing van bewoners verstreken was. De burgemeester greep direct in om de bewoners van het woonzorgcentrum te beschermen, gezien de urgentie en de ernst van de geconstateerde misstanden.

Dit illustreert de zware impact die de tekortkomingen bij Derman Thuiszorg hebben op zowel cliënten als medewerkers, en de noodzaak van een snelle en daadkrachtige interventie door de toezichthoudende instanties





